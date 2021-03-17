عروض تقسيط شانجان سي اس 35 أقل من 1000 ريال

يقدم بنك الراجحي عروض تقسيط شانجان سي اس 35 موديل 2021 بأقساط شهرية يمكن أن تقل عن 1000 ريال سعودي مع الالتزام بمجموعة من الاجراءات التي يقدمها المصرف الذي يوافق عليه الهيئة العامة الشرعية في المملكة العربية السعودية بنسبة من الفائدة كل عام محددة وفق نوعية التمويل بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة ومجموعة من أعوام التقسيط من خلال المعادلة التقسيطية التي من خلالها يمكنك الحصول على شانجان سي اس 35 تصل لـ ألف ريال شهريًا أو أقل بقليل مع وضع في الحسبان قيمة القسط الأخير الذي يسدده العميل في المدة الأخيرة التي لابد في كل الأحوال ألا تتخطى الستين شهر أي نحو خمسة أعوام فهي المدة الزمنية المشهورة في تمويل سيارات الراجحي بل وأغلب البنوك في المملكة سواء كان ذلك تمويل تأجيري للسيارات أو مرابحة.

أسعار شانجان سي اس 35 موديل 2021 في المملكة العربية السعودية

يوجد في السوق السعودي نحو 2 فئة من شانجان سي اس 35 وهما شانجان سي اس 35 تريند، وشانجان سمارت وكلاهما إما سي اس 35 ليمتيد وهي تتواجد بنظام الحجز المسبق، لأن سعر سيارة سي اس 35 تريند بالاضافة لضريبة القيمة المضافة يصل نحو تسعة وخمسية ألف ريال سعودي، في حين يصل سعر شانجان سي اس خمسة وثلاثين بلس سمارت يصل لـ ثلاثة وستين ألف ريال سعودي يشمل ضريبة القيمة المضافة.

اسعار شانجان سي اس خمسة وثلاثين بالأقساط

حينما تقوم بتقسيط سيارة شانجان سي اس 35 موديل العام 2021 لابد من أن تضع في حسبانك مجموعة من الأمور أهمها القيمة الخاصة بالدفعة المقدمة فإذا ما ارتفعت هذه الدفعة المقدمة، ينخفض سعر السيارة النهائي ويشمل ذلك عدد أعوام التقسيط وكلما طالت التقسيد ومدته كلما ازداد سعر سيارتك وفئتها بالتقسيط سيكون هناك فائدة سنوية أعلى وهكذا يزيد سعر السيارات الجديدة بالتقسيط.

حسبة سعر شانجان سي 35 بالتقسيط

لنتحدث هنا عن عروض تقسيط شانجان سي اس 35 من بنك الراجحي فهناك 2 طريقة هما التقسيط من بنك الراجحي من خلال التمويل التأجيري، والطريقة الثانية بالمرابحة، وسنعطيكم مثال لو أن سعر سيارة شانجان 35 بلس سمارت بـ خمسة وخمسين ألف ريال سعودي قبل أن نضيف القيمة المضافة، ومع نسبة فائدة سنوية ثلاثة بالمائة ومدة تقسيطك أربعة أعوام أي نحو ثمانية وأربعين شهر في تلك الحالة يكون سعر سيارتك مع الفائدة هي خمسة وخمسين ألف ريال مضاف إليهم ستة وستين ألف ريال وبهذا يكون المجموع واحد وستين ألف وستمائة ريال حينما نضيف القيمة المضافة يكون سبعين ألف ريال و 750 ريال سعودي، ولو كانت الدفعة المقدمة عشرين بالمائة يعني اربعة عشر ألف وثلاثين ريال سعودي وكانت الدفعة الأخيرة عشرين بالمائة اي اربعة عشر الف وثلاثين يكون المبلغ المتبقي اثنين واربعين ألف ريال وحينما تقسط على ثمانية واربعين شهر يكون القسط أقل من الف ريال سعودي.