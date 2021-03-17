رابط موقع أبشر التوظيف الإلكنروني والتسجيل في كافة الوظائف العسكرية

قامت وزارة الداخلية من وقت قصير بتدشين موقع أبشر للتوظيف الإلكتروني، والذي يهدف إلى تسجيل كافة الوظائف المطلوبة في وزارة الداخلية سواءً مدنية أو عسكرية لكل المتفدمين والمتقدمات، ومن تلك الوظائف المطلوبة حاليًا، فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام برتبة جندي (رجال)، وقد تم إعلان نتيجة هذه الوظيفة للنساء في الأيام السابقة، وقد جاء وقت الذكور لإتمام التسجيل.

موقع أبشر التوظيف الإلكنروني

يمتازموقع أبشر التوظيف الإلكنروني بمرونة في كافة صفحاته من أجل التسهيل لكل متقدم ومتقدمة داخل المملكة العربية السعودية، كما من الصعب أن تجد صعوبة في التنقل في صفحاته، حيث تم تجهيز الموقع بأحدث تقنيات العصر التكنولوجي الحديث في مجال أجهزة الاستقبال والإرسال الإلكتروني، وقد أصبح واحد من أهم المواقع التي تعتمد عليها وزارة الداخلية في عدة أمور هامة.

كما يتميز بوجود كوكبة كبيرة من العاملين ذو كفاءة كبيرة في كافة المجالات وخاصةً مجالات تقنية من أجل تفادي الأعطال بصورة سريعة، كما يتواجد كوكبة كبيرة من الخبراء في الكثير من الأمور للرد على استفسارات المتقدمين والمتقدمات وتصحيح المسا لهم، ومن وظائف الموقع أيضًا إعلان كافة أسماء الفئزين بالوظائف وطرق تحصيل منهم الأوراق الطلوبة للتعين.

علمًا بأن، متواجد الآن على الموقع، التقديم لوظيفة جندي للرجال، ومن ضمن شروطها أن يحمل الجنسية السعودية من الأصل والمنشأ، وأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك وغيرمحكوم عليه بقايا مخلة بالشرف والأمانة، ولم يسبق له التعيين من قبل داخل وزارة الداخلية، الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، آخر تلقي للطلبات على موقع أبشر للتوظيف الإلكتروني هو 12/8/1442.