“الصحة”: اتخذنا الإجراء اللازم تجاه المتورطين في إعلان بيع مواعيد لقاح كورونا

بلادي – الرياض : كشفت وزارة الصحة عن اتخاذ الإجراء اللازم بحق المتورطين في الإعلان المتداول حول بيع مواعيد لقاح كورونا. وشدد المتحدث الرسمي للوزارة، اليوم (الأربعاء)، على أنه لا توجد منصات لحجز اللقاح، سوى المنصة المعتمدة “تطبيق صحتي”. وبين أن الحجز لأخذ اللقاح متاح للجميع ومجاناً عبر التطبيق في كافة مواقع تقديم التطعيم.

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