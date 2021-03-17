بغرامات تعادل ربع مليون ريال.. امرأة ترتكب 414 مخالفة مرورية بالإمارات

بلادي – الرياض :
ضبطت شرطة عجمان بدولة الإمارات مركبة ارتكبت سائقتها 414 مخالفة مرورية، تجاوزت قيمتها 247 ألف درهم -ما يعادل 252 ألف ريال- رُصد معظمها عبر الرادار لتجاوزها السرعة المحددة.
وأفاد رئيس قسم المرور بشرطة عجمان، الرائد راشد بن هندي، أن الدوريات رصدت مركبة ارتكب سائقها 414 مخالفة؛ بمعدل 4 مخالفات أسبوعياً على مدار 3 أعوام.
وأوضح أن ملكية المركبة تعود لامرأة عربية في الثلاثين من العمر، تراكمت عليها مخالفات مرورية بقيمة 247 ألف درهم، موضحًا أنه تم حجز المركبة لحين سداد المبلغ.
وأشار إلى أنه في حال عدم السداد خلال 6 أشهر سيتم بيع المركبة في المزاد العلني، مع تجميد الحساب المروري حتى سداد المبلغ المستحق.
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