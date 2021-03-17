“الغذاء والدواء” تحذر من منتج تجميلي يحتوي على بكتيريا وزرنيخ

بلادي – الرياض :

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج تجميلي للعناية بالبشرة يحمل اسم Health & Beauty Aztec Secret Indian Healing لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا والزرنيخ.

وأوضحت اليوم (الأربعاء) أنها وجّهت بسحب المنتج من الأسواق، ومنعت دخوله، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ونصحت المستهلكين بعدم استخدامه، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة.

وبينت أن تعرض الجسم لفترة طويلة لمعدن الزرنيخ يؤدي إلى تراكمه في الجلد والشعر والأظافر، ويمكن أن يؤدي الى التهاب الجلد وفرط التصبغ وفقدان الشهية.