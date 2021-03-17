بلادي – الرياض :
ألقت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض القبض على شخصين قاما برش المارة برذاذ طفاية حريق، بعد تداول فيديو للحادثة في منصات التواصل.
وأوضح سناب الداخلية، اليوم (الأربعاء)، أن المتهمين مواطنان في العقد الثاني من العمر، وأن أحدهما كان يقود المركبة بتهور، ووثقا مخالفتهما بالفيديو.
وأشار إلى أنه تم إيقافهما لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للنيابة العامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القبض على مواطنين قاما برش رذاذ طفاية حريق على المارة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.