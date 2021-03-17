أمانة الشرقية توضح حقيقة فيديو الكلاب الضالة في الدمام

بلادي – الرياض :

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن حقيقة مقطع فيديو الكلاب الضالة في حي الفاخرية بالدمام، والمتداول في منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت، اليوم (الأربعاء)، أن بيانات المقطع غير صحيحة، وقديمة، وأن الفيديو لكلاب خارج المملكة.

ودعت الجميع لضرورة تحري الدقة، وعدم ترويج الإشاعات، والحصول على المعلومات من المصادر الرسمية.