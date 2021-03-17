حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس في المملكة

بلادي – الرياض :
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الخميس).
وتوقّع المركز نشاطا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وكذلك على منطقتي الحدود الشمالية والجوف.
كما تنشط الرياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 39 درجة مئوية في الأحساء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 4 درجات مئوية في طريف.
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