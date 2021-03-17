غدًا.. انطلاق احتفالية “نور الرياض” بمشاركة 60 فنانًا من 20 دولة

بلادي – الرياض :

تشهد العاصمة الرياض، غدًا الخميس، انطلاق احتفالية “نور الرياض”، التي تتضمن عروضًا لأعمال فنية تفاعلية تعتمد على الإضاءة في مواقع متعددة، وتستمر على مدار 17 يومًا حتى 3 أبريل 2021 م.

وتشهد الاحتفالية مشاركة 60 من كبار الفنانين في مجال فنون الإضاءة، ينتمون لأكثر من 20 دولة في العالم، 23 منهم سعوديون.

وتضم “نور الرياض” 60 عملاً فنياً لمختلف أشكال فنون الضوء، من بينها أعمال تاريخية وهندسية وضوئية، ومنحوتات، وعروض للإضاءة، وعروض تفاعلية، وقطع حركية، وتركيبات وأعمال خارجية، ومجموعة من أشكال الفن الخفيف.

ويمكن لسكان وزوار مدينة الرياض الاستمتاع بها عن قرب في مختلف أرجاء المدينة، مع تخصيص مركزين رئيسين للاحتفالية، في كلٍ من مركز الملك عبدالله المالي ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي بحي المربع.

وتمثل الاحتفالية أولى مبادرات برنامج “الرياض آرت”، أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، التي تهدف إلى تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة.

كما تتضمن الاحتفالية معرض “نور على نور”، الذي يعدّ أكبر معرض فني جماعي، ويرصد الحركة الفنية في فنون الإضاءة منذ ستينيات القرن الماضي حتى اليوم.

ويصاحب المعرض 270 نشاطاً، تتوزع بين ورش العمل وجلسات النقاش والجولات والعروض وبرامج التطوع والفعاليات السينمائية والموسيقية والأنشطة الترويحية والتوعوية المناسبة لجميع أفراد الأسرة، وهي متاحة عبر منصات افتراضية على شبكة الإنترنت، وفي مواقع الاحتفالية المنتشرة في أرجاء المدينة.