وسم “صنع في السعودية” يتصدر “تويتر”.. وسؤال ولي العهد لوزير “الصناعة” عن الشماغ الأكثر تداولاً

بلادي – الرياض :
تصدر وسم “صنع في السعودية” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وشهد تفاعلاً كبيراً من المغردين، وأصبح الأول في الترند.
جاء ذلك بعد الإعلان عن إطلاق وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، في 28 مارس الجاري، برنامج “صنع في السعودية”، لدعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، وذلك برعاية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتداول المغردون مقطع فيديو للخريف خلال استضافته في برنامج “في الصورة” العام الماضي، وهو يتحدث عن سؤال وجّهه له ولي العهد، أثناء تواجدهما في سباق “فورمولا إي” الدرعية، أين صنع شماغه؟.
وأوضح الخريف أن السؤال حمل رسالة واضحة، جعلته يفكر كيف أننا نتحدث عن المحتوى المحلي في القطاعات والمشتريات الحكومية والشركات الكبرى، وننسى أنفسنا عند شراء البضائع والمواد الاستهلاكية ولا نضع المنتج السعودي في الأولوية.
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