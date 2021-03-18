نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الأمن العام 1442 التسجيل في وظائف الامن العام ورابط التقديم والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التقديم والشروط الخاصة بوظائف الأمن العام 1442 والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية بالمملكة حيث يبحث الكثير من الشباب السعودي عن تلك الوظائف سواء كانت تابعة لوزارة الداخلية أو الوظائف العسكرية التابعة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع لما تمتاز به تلك الوظائف من حيث الراتب والمكانة المجتمعية والاستقرار وزايا كثيرة جعلت الشباب بالمملكة يتهافت على التقديم على وظيفة الأمن العام والتي سنتناول تفاصيل عملية التسجيل وشروط الأمن العام 1442.

تفاصيل التقديم فى الأمن العام 1442

أعلنت إدارة الشئون العسكرية بوزارة الداخلية والإدارة العامة للقبول المركزي بالداخلية السعودية عن فتح باب التقديم على وظيفة الأمن العام للرجال فقط للالتحاق بوظائف شاغرة وسيكون التعيين فى وظائف الأمن العام على رتبة جندي وتشمل عملية التقديم كافة أنحاء المملكة.

ما هي شروط التقديم على وظائف الأمن العام 1442

شروط تقديم الأمن العام تخضع لعدد من الشروط التي يجب استيفائها والتي تم الإعلان عنها من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية وهى:

التقديم للمواطن السعودي فقط والذي نشأ فى المملكة ويتم استثناء من كن يعمل والده بالخارج فى احد الوظائف الخدمية الخاصة بالمملكة بالخارج.

التقديم لحملة شهادة الثانوية العامة او ما يعدل الثانوية.

شرط أساسي حسن وسير سلوك المتقدم.

لا يكون للمتقدم أي سابقة جنائية أو تم إدانته فى أي جريمة.

ألا يكون المتقدم قد تم التحاقه بأحد الوظائف العسكرية فى السابق.

تناسق طول المتقدم مع وزنه وذلك وفق شروط الطول فى التقديم.

عدم زواج المتقدم من غير مواطنة سعودية الجنسية.

فى حالة إن كانت دراسة المتقدم خارج المملكة فيجب أن يقدم قرار معادلة الشهادة الخارجية.

على المتقدم اجتياز إجراءات القبول.

التسجيل فى قوات الامن العام 1442

خطوات التسجيل فى الامن العام 1442 تتم بطريقة إلكترونية سنتناولها بالشرح فى السطور التالية: