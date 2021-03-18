طريقة التقديم على منحة أرض إلكترونياً في المملكة العربية السعودية 2021

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عمر شويل - جدة كشفت وزارة الإسكان السعودية عن إمكانية التقديم على منحة أرض إلكترونياً بصورة مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن جهود الوزارة لتوفير قطع أراضي بصورة مجانية لمواطني السعودية بما يعمل على تحقيق رؤية الحكومة بمساعدة المواطنين للحصول على السكن المناسب، وقد وضعت وزارة الإسكان العديد من الشروط اللازم توافرها في المواطنين من أجل استحقاق الاستفادة من منح الأراضي السكنية.

وسائل التقديم على منحة أرض في المملكة العربية السعودية

توفر وزارة الإسكان السعودية العديد من الخدمات المميزة للمواطنين، ومن ضمن أبرز تلك الخدمات منح الأراضي السكنية تستهدف توفير المسكن الملائم لمواطني المملكة العربية السعودية، ويتم توفير هذه الخدمة عبر العديد من الطرق والتي هي على النحو التالي:

من خلال البلدية.

من خلال الديوان الملكي السعودي.

من خلال منصة سكني التابعة لوزارة الإسكان السعودية.

ضوابط التقديم على منحة الأرض في السعودية

قامت البلدية والإسكان في السعودية بتوضيح ضوابط التقديم على منحة أرض بهدف الحصول على مسكن ملائم بما يعمل على حل مشكلة الإسكان في المملكة العربية السعودية، وقد جاءت الشروط على النحو التالي:

ألا يقل عمر الشخص المتقدم عن 18 عاماً.

عند تقديم الأرامل أو المطلقات على المنحة، فيجب ألا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاماً، على أن يتم تقديم منحة منفردة لهم في وقتٍ لاحق على غرار الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

في حال التقديم من خلال البلدية، فيُشترط التقديم على المنحة في نفس المدينة محل الإقامة.

الحد الأقصى لمساحة قطة الأرض التي يتم منحها هو 935 متر مربع.

طريقة التقديم على منحة الأراضي إلكترونياً

أتاحت وزارة الإسكان السعودية إمكانية التقديم على منحة أرض إلكترونياً من خلال موقع سكني عبر اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان السعودية. النقر على خيار “سكني” المُتواجد في الجزء العلوي من الصفحة. إدخال رقم الهوية في المكان المُخصص. النقر على مربع “لست روبوت” وذلك بهدف التحقق من المستخدم. النقر على أيقونة “التالي”. متابعة التعليمات التي تظهر على الشاشة. التأكد من صحة البيانات والمعلومات التي يتم إدخالها. ينبغي عقب ذلك الانتظار لحين تخصيص وحدة أرض سكنية للمواطن وفقاً للمنطقة السكنية التابع لها.

خطوات الاستعلام عن منحة أرض برقم الهوية

أتاحت وزارة الإسكان خدمة الاستعلام عن منحة أرض من خلال منصة سكني، وذلك من خلال الخطوات التالية: