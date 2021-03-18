نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين 2021 عبر منصة ابشر الإلكترونية في المقال التالي
الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين التي تعتبر أحدى الخدمات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية التي تتيحها إدارة المرور لزوار الأراضي الحجازية ومواطني مجلس لتعاون الخليجي، توفيرًا للوقت والجهد على راغبي الحصول على الخدمة وتحقيقًا لرؤية 2030 والتي تهدف إلى ميكنة الخدمات في كافة الهيئات والوزارات التابعة لحكومة المملكة وحصول المراجعين عليها دون الحاجة إلى الذهاب إلى منافذ تقديم الخدمة، ونوضح خلال السطور التالية الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين وغيرها من الموضوعات ذات الصلة .
الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين 2021
تتيح وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع مديرية الأمن والإدارة العامة للمرور بالمملكة خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين، والتي تمكنهم من معرفة المخالفات المرورية المسجلة بحقهم، أو التي ارتكبها أحد افراد أسرهم أو الافراد المكفولين لديهم، أو لدى الجهات والمؤسسات والخاصة بالاستعلام عن المخالفات التي تم تحريرها ضد مركباتهم، وذلك باتباع الخطوات التالية :
- الدخول على منصة أبشر الإلكترونية .
- اختيار الخدمات الإلكترونية المتاحة على الصفحة الرئيسية.
- اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية .
- اختيار نوع الوثيقة والتي تكون من التالي:
- رقم الحدود .
- جواز السفر .
- الهوية الوطنية .
- رقم الإقامة .
- إدخال رقم الوثيقة في المكان المخصص .
- كتابة رمز التحقق الظاهر في الصفحة.
- الضغط على عرض .
- ظهور تفاصيل المخالفات على المستعلم أو تابعيه أو مكفوليه .
الاستعلام عن معلومات رخصة القيادة للزائرين
يتسنى للزائرين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن معلومات رخصة القيادة، من خلال منصة أبشر الإلكترونية باتباع الخطوات التالية :
- الدخول على منصة أبشر الإلكترونية .
- إدخال بيانات الإقامة في المكان المخصص .
- تحديد نوع التقويم المستخدم سواء “هجري / ميلادي” .
- إدخال تاريخ ميلاد صاحب رخصة القيادة.
- إدخال رمز التحقق المرئي الظاهر على الشاشة في المكان المخصص .
- الضغط على عرض البيانات .
- ظهور تفاصيل رخصة القيادة على الشاشة.
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