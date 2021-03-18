تقديم وظائف الحج والعمرة 1442 للرجال والنساء من خلال بوابة جدارة الإلكترونية

نعرض لكم خطوات التقديم في وظائف الحج والعمرة والتي أعلن عنها مؤخرا للرجال والنساء وذلك من خلال بوابة جدارة الإلكترونية، حيث قامت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن الوظائف الشاغرة الخاصة بالحج والعمرة للعام 1442 هجرية على أن يكون التقديم إلكترونيا عبر الرابط الرسمي لموقع وزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية، ويبلغ عدد الوظائف المعلن عنها 44 وظيفة، ويشترط في المتقدمين أن يكونوا حاصلين على الشهادات، والتخصصات المطابقة لكل وظيفة.

كيفية التقديم في وظائف الحج والعمرة 1442

يتم التقديم للوظائف إلكترونيًا عن طريق اتباع الخطوات التالية بكل سهولة.

يتم تسجيل الدخول إلى بوابة جدارة الإلكترونية

الدخول على خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اختيار قائمة التقديم للوظائف.

تحديد الوظيفة المراد التقديم فيها عن طريق الخانة المخصص لذلك.

يقوم المتقدم بحفظ الطلب عبر شاشة الحفظ على أن يقوم المتقدم بطباعة صورة لطلب التقديم لحين الاستعلام عن نتائج الوظائف أو لطلب أي مراجعة.

الوظائف الشاغرة بوزارة الحج والعمرة

تم الإعلان عن عدد من الوظائف التي تحتاج إليها الوزارة لموسم الحج للعام 1442، وبيانها كالآتي:

مراقب خدمات.

مأمور علاقات عامة.

محامي مساعد.

باحث تطوير إداري مساعد.

باحث مشاريع مساعد.

باحث تطوير موارد بشرية.

باحث توظيف مساعد.

باحث تدريب، وابتعاث مساعد.

باحث مكتبات مساعد.

مصمم جرافيكس.

محلل نظم.

أخصائي علاقات عامة.

وغيرها من الوظائف التي يبلغ عددها 44 وظيفة، والتي سوف يستعلم عنها المتقدم فور دخوله للموقع الإلكتروني ثم يقوم باختيار الوظيفة الملائمة له ولقدراته ثم يقوم بالتقديم عليها وسوف تقوم الوزارة بالتواصل مع جميع المواطنين الذين تقدموا على الوظائف في حال قبولهم، وذلك لتعريفهم بباقي الإجراءات التي يجب أن تتم معهم حتى يحصلوا على الوظيفة بشكل رسمي قبل بدء موسم الحج.