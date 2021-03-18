نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي مع اقتراب الشهر المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة تزايدت التساؤلات من قبل المواطنين السعوديين السن لهم الحق في صرف المساعدات التابعة للتضامن الاجتماعي الذي أقرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ويتم حاليا الاستعلام عن مواعيد صرف المنحة، ومنه صرحت الوزارة أمن خلال حسابنا الرسمي على تويتر انه تم ايداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين من المنحة، وتتم تلك المساعدات بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهد المملكة حتى تتوفر حياة معيشية كريمة للطبقات الأقل دخلًا في المملكة، ويأتي هذا من قبيل الاهتمام بالمواطنين ومحاولة الارتقاء بالمملكة، وقد وضعت الوزارة للعديد من الشروط الواجب توافرها للحصول على هذا النوع من الدعم المالي، ومن خلال السطور القليلة المقبلة سنخبركم بكافة الشروط، تابعونا.

شروط وضوابط الحصول على المساعدة المقطوعة

وضعت الوزارة عدة ضوابط وشروط يجب أن تتوافر حتى يتمكن الشخص من الحصول على المنحة، ومن أهم تلك الشروط هى:

أن يكون سعودي.

الأسر ذات الدخل المحدود.

الأسر التي فقدت العائل.

المطلقات والأرامل.

الأشخاص الذين لا دخل لهم.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

الإقامة داخل المملكة بشكل دائم.

طرق الاستعلام عن المساعدة برقم الطلب

يمكن الاستعلام عن كافة ما يخص دعم الضمان الاجتماعي باستخدام رقم الطلب من خلال الإنترنت ودون أن تحتاج للذهاب إلى المقار الحكومية أو مقار الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال اتباع ما يلي:

الدخول على رابط الوزارة من هنا.

اكتب اسمك ورقم السريع.

اكتب اسمك رباعيًا.

أدخل رقم الهوية.

اكتب رقم الطلب.

أدخل رمز التحقيق.

اضغط على زر التالي.

ومن ثم ستفتح معك الصفحة الخاصة بالموقع، عليك اختيار أيقونة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

وبعدها ستجد كافة المعلومات الخاصة بالدعم متاحة أمامك على الشاشة

ونتابع معكم من خلال موقعنا ثقفني جيث أننا قد رصدنا إليكم شرح تفاصيل صرف المساعدة المقطوعة لشهر شعبان من عام 1442 هجرية وتفاصيل الاستعلام عن اسماء مستحقي الضمان الاجتماعي للمساعدة المقطوعة من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ونرصد لكم جميع التحديثات المطلوبة فور أن يتم توافرها.

وتتم صرف المساعدات المقطوعة في يوم العاشر من كل شهر، وتعد خدمة المقطوعة هي واحدة من أهم الخدمات للفئة المحدودة الدخل في المملكة العربية السعودية، وقد انتشرت تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر تفيد بصرف المقطوعة خلال أيام، ومن يريد الاستفسار عن اى شيئ يتعلق بصرفها عليه أن يقوم بالتوجه إلى موقع وزارة الموارد البشرية.

وسوف يتم صرف المساعدة المقطوعة للمواطنين في المملكة العربية السعودية عند اقتراب الشهر الكريم شهر رمضان أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وذلك حتى يتمكن كل مواطن من المستفيدين من الضمان الاجتماعي بالمملكة بشراء ما يلزم من مأكولات ومشروبات عند الاستعداد لشهر رمضان من عام 1442، ونتابع معكم شروحات الاستعلام عن المقطوعة أعلى المقالة.