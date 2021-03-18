رابط حجز اختبار البرومترك prometric.com للعمل بالسعودية 1442 بالخطوات والأوراق

حجز اختبار البرومترك للراغبين في العمل بالسعودية بالقطاع الطبي، وذلك ليتمكن من الحصول على رخصة طبية في المملكة للممارسة العمل وتجديد الإقامة، ويتنافس الراغبين بهذا العمل من 160 دولة للحصول على موعد لأداء اختبارات الممارسة، ونقوم بعرض خطوات التسجيل على رابط الاختبارات وجميع الخطوات اللازمة للحصول على الموعد المقرر للاختبار.

الرخص المهنية للقطاع الطبي

حجز اختبار البرومترك

هو اختبار ضروري لكل من يرغب بالعمل بالمملكة العربية السعودية في القطاع الطبي، حيث لا يكون العاملين بالقطاع الطبي من الدول الأخرى متاحا لهم العمل داخل مستشفيات ومؤسسات المملكة إلا بعد اجتياز هذا الاختبار، هو اختبار يمكن لمن يحجز فيه ويجتازه ليتمكن من الحصول على رخصة لمزاولة العمل في القطاع الطبي بالحصول على التصريح الرسمي بها، ويرتبط اجتاز هذا الاختبار بالتالي:

التمكن من مزاولة مهنة الطب في المملكة.

عمل إقامة والتمكن من تجديدها بعد استخراج ترخيص مزاولة المهنة.

لا يكون للممارس الأحقية في الحصول على الإقامة ألا في العام التالي للرخصة.

مراحل التسجيل للحصول على رخصة مزاولة المهنة

يم المسجل أولا بمرحلة التوثيق للشهادات الموجودة لديه. يقوم المتقدم بالدخول والتوثيق على رابط الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. يتم الرد والمراجعة بعد 14 يوم. يتم تحديد موعد عمل الاختبار له في المرحلة الأخيرة من خلال إصدار رقم الأحقية في خال 10 أيام ويتم الاتصال لتحديد موعد الاختبار.

طريقة حجز اختبارات البرومترك