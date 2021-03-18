نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز اختبار البرومترك prometric.com للعمل بالسعودية 1442 بالخطوات والأوراق في المقال التالي
حجز اختبار البرومترك للراغبين في العمل بالسعودية بالقطاع الطبي، وذلك ليتمكن من الحصول على رخصة طبية في المملكة للممارسة العمل وتجديد الإقامة، ويتنافس الراغبين بهذا العمل من 160 دولة للحصول على موعد لأداء اختبارات الممارسة، ونقوم بعرض خطوات التسجيل على رابط الاختبارات وجميع الخطوات اللازمة للحصول على الموعد المقرر للاختبار.
الرخص المهنية للقطاع الطبي
حجز اختبار البرومترك
هو اختبار ضروري لكل من يرغب بالعمل بالمملكة العربية السعودية في القطاع الطبي، حيث لا يكون العاملين بالقطاع الطبي من الدول الأخرى متاحا لهم العمل داخل مستشفيات ومؤسسات المملكة إلا بعد اجتياز هذا الاختبار، هو اختبار يمكن لمن يحجز فيه ويجتازه ليتمكن من الحصول على رخصة لمزاولة العمل في القطاع الطبي بالحصول على التصريح الرسمي بها، ويرتبط اجتاز هذا الاختبار بالتالي:
- التمكن من مزاولة مهنة الطب في المملكة.
- عمل إقامة والتمكن من تجديدها بعد استخراج ترخيص مزاولة المهنة.
- لا يكون للممارس الأحقية في الحصول على الإقامة ألا في العام التالي للرخصة.
مراحل التسجيل للحصول على رخصة مزاولة المهنة
- يم المسجل أولا بمرحلة التوثيق للشهادات الموجودة لديه.
- يقوم المتقدم بالدخول والتوثيق على رابط الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
- يتم الرد والمراجعة بعد 14 يوم.
- يتم تحديد موعد عمل الاختبار له في المرحلة الأخيرة من خلال إصدار رقم الأحقية في خال 10 أيام ويتم الاتصال لتحديد موعد الاختبار.
طريقة حجز اختبارات البرومترك
- يتم الدخول على الرابط المباشر للتسجيل.
- يتم تبويب الجدول (schedule).
- يقوم المستعمل للدخول على صفحة الشروط والأحكام.
- يتم التأكيد على شروط التقدم (أنا أوافق).
- يقوم باختيار (التالي).
- يقوم بالدخول على الصفحة الأخرى ويقوم بكتابة رقم الأحقية الذي حصل عليه من التسجيل.
- يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة.
- يقوم بعمل طلب حجز الاختبار مع الموافقة على جميع الشروط.
- يتم عمل (التالي).
- يقوم بعدها بالدخول على صفحة دفع الرسوم.
- يتم اتباع كافة الخطوات.
- تصل إليه المسجل رسالتين على البريد الإلكتروني الذي قام بتسجيله مسبقا فيها فاتورة التسجيل وموعد الاختبار.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط حجز اختبار البرومترك prometric.com للعمل بالسعودية 1442 بالخطوات والأوراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.