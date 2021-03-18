نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدارة رابط وظائف الحج 1442 وزارة الحج والعمرة السعودية 44 وظيفة للرجال والنساء التسجيل إلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط وظائف الحج 1442، من الرابط الإلكترونية الهامة والرسمية للتقديم على وظائف بالسعودية، فعقب إعلان وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن عدد 44 وظيفة إدارية للجنسين، وتزايد البحث عن الرابط المخصص للتقديم على هذه الوظائف، فقد أكدت الوزارة على أن التقديم إلكتروني من خلال رابط جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما حددت الوزارة موعد وشروط والمؤهلات المطلوبة للوظائف، وخلال السطور التالية سنوضح لكم التفاصيل.

موعد فتح التسجيل على وظائف الحج والعمرة

بدأ التسجيل على عدد 44 وظيفة بوزارة الحج والعمرة السعودية 1442، من يوم الأربعاء الموافق 4 شعبان 1442، ويستمر حتي يوم الثلاثاء الموافق 10 شعبان 1442، لمدة سبعة أيام متتالية، على أن يتم تقديم طلبات الوظائف من خلال رابط جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولن يلتفت للطلبات المقدمة باليد، على أن تتوافر في المتقدمين الشروط والمؤهلات المطلوبة.

خطوات الدخول على رابط التسجيل لوظائف الحج والعمرة 1442

الدخول على صفحة جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية “eservices.mcs.gov.sa“.

أو الدخول على منظومة التوظيف عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “hrsd.gov.sa“.

مراجعة البيانات المسجلة على الموقع.

اختيار أيقونة الإعلانات الوظيفية.

اختيار وظائف الحج والعمرة.

تحديد الوظيفة المتقدم عليها.

اختيار المكان المراد التقدم عليه.

حفظ ما تم تسجيله ثم طباعته.

رابط جدارة للتقديم على وظائف الحج والعمرة 1442

يعتبر رابط منظومة جدارة للتوظيف، من أهم الروابط التي يتم الحث عنها بالمملكة العربية السعودية، نظراً لكونه الموقع المعتمد للتسجيل على الوظائف الحكومية، وخلال الساعات الأخيرة يشهد الرابط عمليات بحث مكثفة، بعد فتح باب التسجيل على وظائف الحج والعمرة لعام 1442 هجرياً، والتي قامت وزارة الحج والعمرة السعودية بالإعلان عن حاجتها لشغل 44 وظيفة بمختلف التخصصات.

الوظائف المطلوبة لوزارة الحج والعمرة

عدد 3 وظائف مراقب على المرتبة الرابعة. عدد 4 وظائف مراقب حج وعمرة على المرتبة السادسة. عدد 2 وظيفة مأمور علاقات عامة على المرتبة السادسة. عدد 2 وظيفة محامي مساعد على المرتبة السادسة. عدد 1 وظيفة باحث مشاريع مساعد على المرتبة السادسة. عدد 1 وظيفة باحث تطوير إداري على المرتبة السادسة. عدد 1 وظيفة باحث تطوير موارد بشرية على المرتبة السادسة. عدد 1 وظيفة باحث توظيف مساعد على المرتبة السادسة. عدد 1 وظيفة باحث تدريب وابتعاث على المرتبة السادسة. عدد 1 وظيفة باحث تنظيم مساعد على المرتبة السادسة. عدد 1 وظيفة باحث مكتبات مساعد على المرتبة السادسة. عدد 1 وظيفة مصمم جرا فيكس على المرتبة السادسة. عدد 1 وظيفة محلل نظم على المرتبة السابعة. عدد 1 وظيفة مراقب إنشاءات على المرتبة السابعة. عدد 1 وظيفة باحث أمن وسلامة على المرتبة السابعة. عدد 4 وظائف محلل نظم أول على المرتبة الثامنة. عدد 3 وظائف باحث تطوير إداري على المرتبة الثامنة. عدد 2 وظيفة باحث إحصاء على المرتبة الثامنة. عدد 2 وظيفة أخصائي تقنية معلومات على المرتبة الثامنة. عدد 1 وظيفة مطور أول على المرتبة الثامنة. عدد 1 وظيفة أخصائي علاقات عامة على المرتبة الثامنة. عدد 1 وظيفة باحث قضايا على المرتبة الثامنة. عدد 1 وظيفة باحث تخطيط على المرتبة الثامنة. عدد 1 وظيفة باحث إعلامي على المرتبة الثامنة. عدد 1 وظيفة مهندس معماري على المرتبة الثامنة. عدد 1 وظيفة باحث تدريب وابتعاث على المرتبة الثامنة. عدد 1 وظيفة أخصائي تخطيط على المرتبة التاسعة.

شروط ومؤهلات وظائف الحج والعمرة 1442

أن يكون المتقدمين والمتقدمات من الحاصلين على مؤهلات المعاهد المتخصصة والدبلومات بعد الثانوية العامة وما يعادلها. الحاصلين على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. الأولوية في الترشيح للوظائف المعلن عنها لأصحاب المؤهل غير التربوي ثم المؤهل التربوي. للحاصلين على مؤهلاتهم من خارج المملكة يجب توافر شهادة المعادلة معتمدة من وزارة التعليم السعودية. أن يكون تم اجتياز اختبار القدرات المعرفية على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة. اجتياز المقابلة الشخصية التي يترتب عليها الترشيح النهائي. ضرورة إتقان اللغات “التركية، الفارسية، الأوزبكية، الملايوية، الصينية، الأوردية” لوظائف المراقبين.

وزارة الحج والعمرة السعودية

وزارة الحج والعمرة السعودية، هي من أهم الوزارة الخدمية بالمملكة العربية السعودية، تم إنشاؤها عام 1365 هجرياً للعمل على خدمة حجاج بيت الله الحرام، كما تعمل على توسعة وتطوير أعمال البناء بالحرمين المكي والنبوي، لكي يسع الأعداد الكبيرة التي تأتي في موسم الحج والعمرة كل عام، وتتيح الوزارة عدد من الوظائف التي تعمل على مساعدة وتوفير الخدمات للحجاج، وتوفر الوزارة خدمة مركز التواصل للحجاج.