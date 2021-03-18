نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بالتقسيط حتى 5 سنوات بدون كفيل ولا تحويل الراتب وشروط ميسرة في المقال التالي

تمويل بالتقسيط حتى 5 سنوات أحد منتجات التمويل الشخصي التي توفرها الشركة السعودية للتمويل للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً وذلك بسقف تمويلي كبير وشروط ميسرة وغير معقدة كما يمكن للفرد الاستفادة من هذا العرض التمويلي المتاح لدي الشركة بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضمانات وبدون تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل ، وتسعي الشركة السعودية للتمويل في المملكة العربية السعودية إلى أن تصبح الخيار الأول للعملاء من قطاع الأفراد وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة أيضاً في السوق السعودي لذلك تعمل الشركة على توفير منتجات تمويلية مصممة بصيغة إسلامية لتلبية جميع الاحتياجات المالية التي يسعى إليها الكثير من المواطنين بتسهيلات عديدة ومتطلبات بسيطة. مميزات التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل توفر الشركة السعودية التمويل الشخصي بسقف تمويلي كبير يمكن أن يصل حتى 500 ألف ريال سعودي. يمكن للمواطن السعودي أو المواطن الغير سعودي الحصول على التمويل الشخصي من الشركة السعودية بمبالغ مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. لا يشترط تحويل الراتب الشهرى لطالب التمويل للحصول على المنتج. تمويل شخصي ميسر مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. يتميز تمويل الشركة السعودية بهامش ربح منافس. يمكن لطالب التمويل تقسيط مبلغ التمويل من خلال فترات سداد مرنة وميسرة حتى 5 سنوات. يمكن لعملاء الشركة السعودية الاستفادة من فرصة السداد المبكر لمبلغ التمويل والتي توفرها الشركة للأفراد في اي وقت. تتيح الشركة السعودية للتمويل للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً التقديم على طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني للتمويل الشخصي وإدخال كافة البيانات المطلوبة. شروط الحصول على تمويل بالتقسيط حتى 5 سنوات من الشركة السعودية للتمويل يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة. الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 21 سنه وذلك للحصول على تمويل الشركة السعودية. يشترط للحصول على على المنتج أن تكون فترة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي أو شبة الحكومي لا تقل عن 3 أشهر. فترة الخدمة لا تقل عن 6 أشهر وذلك للعاملين في القطاع المصرفي السعودي. إذا كان طالب التمويل من المقيمين أو موظف في القطاع الخاص يشترط ان تكون فترة الخدمة في العمل لاتقل عن سنة كاملة وذلك عند التقدم بطلب تمويل بالتقسيط حتى 5 سنوات وبدون كفيل ولا تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل في المملكة العربية السعودية. الوسوم عمر شويل - جدة تمويل بالتقسيط حتى 5 سنوات بدون كفيل ولا تحويل الراتب وشروط ميسرة - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل بالتقسيط حتى 5 سنوات بدون كفيل ولا تحويل الراتب وشروط ميسرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.