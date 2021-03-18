قسط 500 ألف ريال بدون كفيل ولا تحويل الراتب وإجراءات سريعة من الشركة السعودية

قسط 500 ألف ريال بدون كفيل ولا تحويل الراتب عرض تمويلي تقدمه الشركة السعودية للتمويل للأفراد داخل المملكة العربية السعودية وذلك من خلال خطوات سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة لتنفيذ طلب المنتج كما صممت الشركة هذا العرض ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بهدف تلبية الاحتياجات المالية للعملاء من العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة ، وتعتبر الشركة السعودية للتمويل من أهم شركات التمويل في السعودية والتي قد أدركت حاجة السوق السعودي لمنتجات تمويلية ميسرة بصيغة إسلامية ومبالغ تمويلية كبيرة وشروط غير معقدة تناسب جميع العملاء من كافة الشرائح الاقتصادية المختلفة ، ومن خلال متابعة هذا المقال في موقع ثقفنى يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ على تمويل شخصي كاش ونقدي بدون كفيل ولا تحويل الراتب وأهم مميزاته كما سوف نوضح في هذا المقال الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للحصول على تمويل الشركة السعودية للتمويل بدون تحويل الراتب وبدون كفيل للأفراد من جميع الجنسيات في المملكة العربية السعودية.

قسط 500 ألف ريال بدون كفيل ولا تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل

توفر الشركة السعودية للعملاء من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً الموظفين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص عرض تقسيط 500 ألف ريال سعودي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وذلك بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة لاستكمال الطلب كما تعمل الشركة على سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاجها العملاء لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم ، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على أهم الإمتيازات التي تقدمها الشركة السعودية للتمويل للأفراد عند التقدم بطلب الحصول على التمويل الشخصي المتاح لديها بمبالغ مالية كبيرة.

تمويل شخصي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. يمكن للأفراد من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً الاستفادة من هذا المنتج. يمكن للمتقدم بطلب التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة الحصول على مبلغ مالي حتى 100 ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. تقدم الشركة السعودية للتمويل القرض الشخصي بمبالغ تمويلية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي. يتميز تمويل الشركة السعودية بهامش ربح تنافسي. توفر الشركة للعملاء فرصة السداد المبكر لمبلغ التمويل الشخصي فى اى وقت. يتميز التمويل الشخصي المقدم من الشركة السعودية للتمويل بنسبة أستقطاع تصل حتى 60٪. تتيح الشركة السعودية للتمويل للأفراد داخل المملكة العربية السعودية الحصول على التمويل الشخصي بدون الحاجه إلى تحويل الراتب الشهرى. يمكن للعميل تقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة حتى 5 سنوات.

كيفية التقديم على تمويل الشركة السعودية بدون كفيل ولا تحويل الراتب

يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً الراغب في الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل من الشركة السعودية للتمويل التقديم على الطلب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة عن طريق تسجيل الدخول على رابط التمويل الشخصي وتعبئة نموذج طلب المنتج.

كما يمكن التقديم على طلب الحصول على التمويل الشخصي من خلال زيارة فرع الشركة داخل المملكة العربية السعودية.

شروط الحصول على تمويل فوري بدون كفيل ولا تحويل الراتب