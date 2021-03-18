دوت الخليج – خالد المطيري

تستكمل مباريات الإياب لدور 16 من منافسات دوري أبطال أوروبا اليوم بمبراتين تجمع مابين تشيلسي الإنجليزي و أتلتيكو مدريد الأسباني على ملعب ستامفورد بريدج بمدينة لندن حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز تشيلسي على اتلتيكو مدريد بهدف مقابل لاشي

ويلعب اللقاء الثاني مابين لاتسيو الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز البايرن بأربعة أهداف مقابل هدف للفريق الايطالي ويلعب اللقاءين في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مباريات القمم …. في دور 16 من دوري أبطال أوروبا وصراعات التأهل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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