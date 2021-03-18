مبادرة إضاءات إيمانية بشراكة بين الهيئة الملكية بينبع ودعوة ينبع الصناعية

معاذ الحجازي – ينبع الصناعية ضمن استراتيجية التحول الرقمي تم اطلاق مبادرة إضاءات إيمانية وتدشين الشاشات الدعوية بمساجد مدينة ينبع الصناعية بهدف نشر المواد الدعوية وتحول النشرات والاعلانات الورقية لعرضها عبر الشاشات ، تأتي هذه المبادرة ضمن الشراكات القائمة بين الهيئة الملكية ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية بينبع الصناعية وجمعية الدعوة بينبع الصناعية .

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