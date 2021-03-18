“المسند”: حرارة المنطقة الشرقية تصل إلى 40 درجة اليوم.. و”الخماسين” تبدأ في هذا الموعد

بلادي – الرياض :

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن تتعرض المنطقة الشرقية، اليوم (الخميس)، لموجة حر مبكرة ومؤقتة قادمة من صحراء الربع الخالي.

ورجّح المسند أن تلامس درجة الحرارة الكبرى في المنطقة الشرقية 40 درجة مئوية، بينما ستنخفض الحرارة غدًا (الجمعة) لتصل إلى 30 درجة مئوية بسبب هبوب رياح شمالية شرقية معتدلة.

ونوه بأن فترة المنخفضات الجوية “الخماسين” يُتوقع أن تبدأ في النصف الثاني من الأسبوع المقبل، مضيفا أن من خصائص هذه الفترة أنها تُحرك الرياح الجنوبية الحارة والجافة، التي تأتي في مقدمة المنخفضات الجوية المتوسطية العابرة، حيث تنشط الرياح السطحية المؤدية إلى إثارة الغبار.