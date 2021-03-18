“السديس”: تلقي لقاح كورونا في نهار رمضان لا يفطر الصائم

بلادي – الرياض :

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، أن تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد لا يُفطر الصائم.

وأوضح أن اللقاح المضاد للفيروس لا يعد من نواقض الصيام في نهار شهر رمضان.

وشدد على ضرورة عدم تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر لغير عذر، أما إذا كان تأخيره لغير عذر وجبت عليه الكفارة في تركه الصيام، بأن يخرج عنه إطعام مسكين عن كل يوم أفطر فيه.

ونوه بأنه في حال مات المسلم وعليه القضاء قبل دخول رمضان الجديد فلا شيء عليه، وينطبق نفس الأمر على مَن مات بعد رمضان الجديد وكان تأخيره لعذر كالمرض أو السفر.

وأضاف أن مَن مات وعليه صوم كفارة؛ كصوم كفارة الظهار فيُطعم عنه في كل يوم مسكيناً من تركته، ومَن مات وعليه صوم نذر استُحب لوليه أن يصوم عنه.