استمرار مناورات “علم الصحراء” في الإمارات بمشاركة القوات الجوية السعودية

بلادي – الرياض :
تواصل القوات الجوية الملكية السعودية، تدريباتها العسكرية، في إطار تمرين علم الصحراء 2021، بقاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وشهد الأسبوع التدريبي الثاني عدداً من المناورات والتكتيكات العسكرية الجوية، لطائرات القوات الجوية السعودية المقاتلة من طراز (ف -15 إس / أي) وطائرات القوات المشاركة الأخرى.
وأوضح قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين، المقدم الطيار الركن فهد بن مزعل الحربي، أن التمرين يعتبر إضافة حقيقية للتدريب على أحدث مجالات العمليات الجوية القتالية، والسيطرة الجوية، والحرب الإلكترونية، وتطبيق مفهوم العمل المشترك بين القوات المشاركة في بيئة مشابهة للحرب الحقيقية.
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