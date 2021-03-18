تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سوداني قَتل مواطناً خنقاً بعد تكبيل يديه وقدميه بالطائف

بلادي – الرياض :
نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الخميس)، حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمحافظة الطائف، وذلك لقتله مواطناً بعد تكبيل يديه وقدميه بحبل.
وذكرت الوزارة أن الجاني، ويدعى خالد الأمين محمد أحمد طه -سوادني الجنسية- أقدم على قَتل المواطن حماد بن مرزوق بن سراج السفياني، وذلك بتكبيل يديه وقدميه بحبل، وخنقه؛ ما أدى إلى وفاته.
وأبانت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بقتله قصاصًا.
وأضافت أن الحكم أيد من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني، وجرى تنفيذ الحكم اليوم بمدينة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.
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