بعد تصدر الهاشتاق ترند “تويتر”.. هذه حقيقة المقطع المتداول لاعتداء شباب على فتاة

بلادي – الرياض :
تداول مغردون على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، خلال الساعات الماضية، وسمًا بعنوان #القبض_علي_معتدين_الرياض ، حول واقعة لضرب عدد من الشباب لفتاة، مدعين أن الحادث وقع مؤخراً في الرياض.
وبالبحث عن تفاصيل المقطع تبين أن تاريخ المقطع يعود إلى أكثر من ثلاث سنوات ولم يتم تصويره مؤخراً كما يدعي البعض، كما أن المشاجرة وقعت في جدة وليس في الرياض، وتعاملت الجهات الأمنية في حينها مع الحادث، واتخذت اللازم حياله.
يذكر أن المقطع المتداول يظهر تجمع عدد من الشباب حول فتاة، وقام بعضهم بالتعدي عليها بالضرب بطريقة بشعة، فيما حاول البعض التدخل للحد من تفاقم الموقف.
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