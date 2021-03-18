“الصحة العالمية” توصي بمواصلة استخدام لقاح “أسترازينيكا” في الوقت الحالي

بلادي – الرياض :

أوصت منظمة الصحة العالمية، أمس (الأربعاء)، بمواصلة استخدام لقاح “أوكسفورد- أسترازينيكا”، ضد فيروس كورونا المستجد، “حاليًا”، وذلك بعد تعليق عدة بلدان استخدام اللقاح خوفًا من آثار جانبية محتملة.

وأوضحت المنظمة أن بيانات السلامة المتعلقة باللقاح، لا تزال قيد المراجعة من خبرائها، لافتة إلى أن فوائد اللقاح في الوقت الحالي تفوق مخاطره، مشيرة إلى أنه لم يتم التأكد في الوقت الحاضر من وجود أي علاقة سببية بين وقوع الجلطات الدموية وأخذ اللقاح، لكنها لم توضح متى ستصدر النتائج النهائية لتقييم الخبراء.

فيما أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية، الثلاثاء، أنها مقتنعة تماما بمنافع لقاح أسترازينيكا، موصية بمواصلة استخدامه في حملات التلقيح.

وعلقت حوالي 15 دولة، بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، استخدام لقاح أسترازينيكا، كإجراء احترازي، بعد ظهور مشاكل دموية مثل صعوبة تخثّر الدم أو الجلطات الدموية لدى بعض الذين تلقوه.