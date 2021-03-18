“شرطة مكة”: القبض على 6 باكستانيين لتورطهم في مشاجرة جماعية في سوق شعبي بجدة

بلادي – الرياض :

ألقت الجهات الأمنية المختصة بشرطة جدة، القبض على 6 أشخاص، لتورطهم في مشاجرة جماعية بأحد الأسواق الشعبية بالمحافظة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه تم رصد مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص في أحد الأسواق الشعبية بمحافظة جدة.

وأضاف أن الجهات الأمنية بشرطة جدة تمكنت من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، وهم (3) مقيمين، و(3) مخالفين لنظام الإقامة، جميعهم من الجنسية الباكستانية في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وبيّن أن المشاجرة -بحسب إجراءات الاستدلال الأولية- وقعت نتيجة خلاف بينهم، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.