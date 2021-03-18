بلادي – الرياض :
كشف المنظمون لمنافسات بطولة سباق “فورمولا 1” بجدة، اليوم (الخميس)، عن تفاصيل مضمار السباق الذي يُنظم خلال الفترة (3- 5) ديسمبر القادم، والذي يعد أسرع مضمار على الإطلاق في تاريخ السباقات.
وأوضح المنظمون أن طول المضمار، الواقع على كورنيش جدة، يبلغ 6175 متراً، وبعرض 10-15 متراً، ويضم 27 منعطفاً، حيث يبلغ متوسط السرعة فيه أكثر من 250 كلم/ ساعة متوقعة في المحاكاة.
وقال المدير العام للفورمولا 1، روس براون، إن المضمار غير تقليدي في العديد من دوائر الشوارع، حيث يستخدم الطرق الحالية، مضيفاً: “من المثير دائمًا نشر تفاصيل حلبة جديدة، وحلبة شارع جدة ليست استثناء، وستتيح سباقاً مثيراً”.
من جهته، قال رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان الفيصل، إن المملكة تتطلع للترحيب بعشاق رياضة السيارات في جدة، لافتاً إلى أن ديسمبر المقبل سيمثل لحظة كبيرة باستضافة “فورمولا 1”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسرع على الإطلاق.. كشف تفاصيل مضمار سباق فورمولا 1 بجدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.