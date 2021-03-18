الأسرع على الإطلاق.. كشف تفاصيل مضمار سباق فورمولا 1 بجدة

بلادي – الرياض :

كشف المنظمون لمنافسات بطولة سباق “فورمولا 1” بجدة، اليوم (الخميس)، عن تفاصيل مضمار السباق الذي يُنظم خلال الفترة (3- 5) ديسمبر القادم، والذي يعد أسرع مضمار على الإطلاق في تاريخ السباقات.

وأوضح المنظمون أن طول المضمار، الواقع على كورنيش جدة، يبلغ 6175 متراً، وبعرض 10-15 متراً، ويضم 27 منعطفاً، حيث يبلغ متوسط السرعة فيه أكثر من 250 كلم/ ساعة متوقعة في المحاكاة.

وقال المدير العام للفورمولا 1، روس براون، إن المضمار غير تقليدي في العديد من دوائر الشوارع، حيث يستخدم الطرق الحالية، مضيفاً: “من المثير دائمًا نشر تفاصيل حلبة جديدة، وحلبة شارع جدة ليست استثناء، وستتيح سباقاً مثيراً”.

من جهته، قال رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان الفيصل، إن المملكة تتطلع للترحيب بعشاق رياضة السيارات في جدة، لافتاً إلى أن ديسمبر المقبل سيمثل لحظة كبيرة باستضافة “فورمولا 1”.