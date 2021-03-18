43 إعلامي يتعرفون على أدوات الإعلامي المحترف في تسويق الذات بالأحساء

الأحساء – منار علي

تناولت عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل أ. عائشة بنت أحمد الجغيمان في البرنامج التدريبي (تسويق الذات للإعلاميين) أدوات الإعلامي المحترف و التي تمثلت في تمكنه من التصوير، محركات البحث، صناعة المحتوى، و التحرير ن والتصميم ، تحليل البيانات .

و تناولت الجغيمان أثناء البرنامج التدريبي الذي أقيم مساء يومي الثلاثاء والأربعاء 17 -16 مارس 2021م في قاعة الفارس بجامعة الملك فيصل قياس استيعاب شركاء البرنامج وكنوع من كسر الجليد لتقدم جوائز تحفيزية قيمة تهدف إلى اثراء المستفيد بعد البرنامج في تنمية ذاته .

وتطرقت الجغيمان إلى (فهم الشريك لكيفية تسويق الذات وصناعة بصمة شخصية تميزه، إدارة الذات والتواصل مع الاخرين بفعالية، تمكين الشريك من استخدام أدوات التواصل لخدمة أهدافه المهنية).

حضر البرنامج 43 إعلامي وإعلامية الذي نظمه هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء

بالتعاون مع وحدة الاستشارات الإعلامية بجامعة الملك فيصل.