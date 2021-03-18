استعلام عن العمالة برقم السجل المدني بوابة أبشر وزارة الداخلية السعودية

استعلام عن العمالة برقم السجل المدني هي واحدة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة داخل المملكة العربية السعودية وذلك لمواكبة رؤية المملكة في تقديم كافة الخدمات الحكومية بصورة رقمية تسهيلًا على الأفراد، ومن هذه الخدمات معرفة العمالة المسجلة عليك إلكترونيًا بعد تعديلات نظام العمل فيمكن عمل استفسار عن العمالة وكل ما يتعلق بها، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كيفية استعلام عن العمالة برقم السجل المدني.

استعلام عن العمالة برقم السجل المدني

أتاحت وزارة الداخلية السعودية استعلام عن العمالة برقم السجل المدني ويمكن لأصحاب العمل الاستعلام عن العمالة من خلال الولوج إلى منصة أبشر الإلكترونية ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالعمالة الخاصة بهم، وللاستعلام يتم اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر.

يتم بعد ذلك اختيار أبشر الأفراد.

يقوم المستخدم بتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به ومن ثم الضغط على كلمة تسجيل.

يتم التوجه إلى الأيقونة الخاصة بالجوازات.

تظهر قائمة منسدلة خاصة بالخدمات المقدمة من الجوازات السعودية يتم اختيار كلمة الاستعلامات من خلالها.

يقوم المستخدم باختيار كلمة الاستعلام عن العمالة برقم السجل المدني.

يتم تحويل المستخدم إلى صفحة أخري يتم كتابة رقم السجل المدني بها وكذلك بعض البيانات الشخصية الخاصة به.

بعد إدخال البيانات يتم الضغط على كلمة استعلام لتظهر كافة البيانات الخاصة بالعمالة المسجلة برقم السجل المدني الذي تم إدخاله.

الاستعلام عن العمالة برقم الهوية

مكنت وزارة الداخلية الأفراد من الاستعلام عن وصول العمالة الجديدة من خلال أبشر جوازات ويقوم الكفيل بتسجيل رقم هوية العامل الوافد لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة به، ويمكن الاستعلام من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر.

اختيار أبشر الأفراد ومن ثم تسجيل الدخول.

اختيار خدمة الاستعلام عن عامل وافد من قائمة الخدمات الإلكترونية.

يتم كتابة رقم هوية العامل الوافد ومن ثم الضغط على كلمة استعلام.

تظهر بعد ذلك كافة التفاصيل الخاصة بالعامل كالاسم والجنسية ورقم الجواز وكذلك يتم معرفة ميعاد وصول العامل من خلال نفس الصفحة.

الاستعلام عن العمالة الجديدة برقم هوية الكفيل

قد يحتاج الكفيل معرفة العمالة الجديدة الوافدة عليه وميعاد وصولها لذا فقد أتاحت الحكومة السعودية إمكانية الاستعلام من خلال رقم هوية الكفيل كالآتي: