نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد التقديم في وظائف الأمن العام رجال 1442 عبر ابشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة مديرية الأمن العام أعلنت عن فتح باب القبول والتقديم على الوظائف التي أعلنت عنها الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية، وذلك عبر ابشر توظيف، حيث يتم القبول على رتبة جندي رجال، وسوف نتناول في هذه المقالة شروط التقديم في الوظائف التي أعلنت عنها مديرية الأمن العام وأيضاً مواعيد التقديم ورابط التقديم على وظائف الأمن العام رجال 1442.

موعد التقديم في وظائف الأمن العام رجال 1442 عبر أبشر:-

يجب أن تتوافر في المتقدم لشغل وظيفة رتبة جندي بمديرية الأمن العام عدد من الشروط الآتية:-

* أن يكون المتقدم سعودي جنسية الأصل والمنشأ.

* استثناء شرط المنشأ من نشأ مع والديه في الخارج أثناء عملهم في خدمة الدولة.

* أن يكون المتقدم حسن السمعة والسير والسلوك.

* ألا يكون قد حكم على المتقدم أية إدانه في جرائم مخلة بالشرف والأمانة.

* ألا يكون من العاملين بأية وظائف حكومية أو قد سبق له الالتحاق بأحد القطاعات العسكرية وتم فصله من الخدمة.

* ألا يكون متزوج من امرأة غير سعودية.

* أن يتناسب طوله مع الوزن وفقاً للائحة الطبية.

* أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

* المواطنين الحاصلين على شهادات من الخارج، يجب معادلة هذه الشهادات من قبل وزارة التعليم في المملكة.

* اجتياز المتقدم لاختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

* يجب على المتقدم عند استيفاء البيانات إدخال بعناية وبدون أخطاء، حيث سيتم استبعاد من يكون لديه أخطاء في البيانات.

كيفية التقديم:-

يمكن التقديم على وظائف الآمن العام عبر الدخول على رابط أبشر للتوظيف.

مواعيد التقديم في الوظائف المعلن عنها:-

سيتم فتح باب القبول والتسجيل على وظيفة رتبة جندي بمديرية الأمن العام اعتباراً من يوم السبت الموافق 7/8/1442 هـ، على أن ينتهي التقديم يوم الخميس الموافق 12/8/1442 هـ.