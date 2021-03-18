بدرية المطيري في حوار خاص لبلادي نيوز عن حرفة صناعة السدو ..

إعداد وحوار :سلوى بن حريز المري

حرفة السدو حرفة قديمة تتوارثها الأجيال عبر العصور وهي حرفة تقليدية تقوم بها نساء البادية منذ تعلمها من سن السابعة حتى بلوغها الستين من عمرها ويكون العمل الرئيسي لها .

وتعتبر هذه الحرفة من الموروث الوطني التي تحمل في طياتها آصالة الماضي العريق ..

وهي من المهن التي تصارع للبقاء في عصر الثورة التقنية و التطور الذي نعيشه ..

وعند تساؤلنا عن الصعوبات التي تواجهها هذه الحرفة ؟

وإمكانية تطوير ها لمواكبة متطلبات العصر ؟

وغيرها من الأسئلة عن حرفة السدو ..

فكان لنا هذا اللقاء مع أ.بدرية المطيري التي لمع أسمها في مجال الحرفة في حياكة السدو وكانت تحمل على عاتقها إظهار جمال هذه الحرفة وتطويرها والمحافظة عليها وتوريثها للأجيال القادمة والناشئة فقامت بتدريب الفتيات على صناعة السدو و قد مثلت المملكة في عدد من المحافل سواء داخل المملكة أو خارجها ..

حياك الله أ.بدرية معنا في هذا اللقاء . ..

١- بداية نود أن يتعرف قراءتا ومتابعينا على بدرية المطيري وعلى سيرتها الذاتية ؟

بدرية المطيري إنسانة بسيطة وحرفية تعمل في مجال الحرف اليدوية ومدربة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني

شاركت في مهام كثيرة داخل المملكة وخارجها ومثلت المرأة السعودية في عدة دول روما والبحرين والإمارات …

حبيت أزرع كيان بدرية المطيري وحبيت أن يعرف الناس من هي بدرية الإنسانة التي كافحت بكل معنى الكلمة وبقوة وشعرت أنني حققت أشياء كثيرة ولكن مازال هناك أشياء لم أحققها بعد .

ولابد أن يتعرف الناس على الحرفيات وعلى ماحققن من إنجازات في هذا المجال.

٢-بدرية المطيري إسم لمع في مجال الحرفة اليدوية في حياكة السدو متى بدأتي في هذه المهنة ؟وأسردي لنا كيف تعلمني حرفة صناعة السدو ؟

صناعة السدو لم تكن بالنسبة لي هواية ولكن ورثت هذه الحرفة من الأهل وتعلمتها من جدتي ومارستها فكانت ثقافة بدو رحل ومن ثم انتشرت داخل المدن وهي ليست مهنة مكتسبة ولكنها مهنة عاشت معهم حتى تعرف عليها الناس وهي من طبيعة حياة البدو ..

٣- ماهي مراحل صناعة السدو ؟

صناعة السدو يمر بعدة مراحل :

بداية وقت الربيع يتم جز الصوف ومن ثم نفش الصوف بالأيدي لتصفيته من الشوك ومن ثم يتم تنظيف وغسله إذا أحتاج ذلك والبعض يغسله ثم يغزله ثم يصبغه بألوان مختلفة.

٤-لقد أنشأتي في السابق معمل متخصص في صناعة السدو لتدريب الفتيات على هذه الحرفة هل وجدتي إقبالا كبيرا من الفتيات ؟

نعم أنشأت في السابق معمل متخصص في مجال الحرف عامة وكان لتدريب الفتيات على الحرفة وكان هناك إقبال كبير من الفتيات لتعلم هذه المهنة وتعلم الحرف اليدوية يجعل الفتاة تفكر في تخطي أمور كثيرة وأيضا تتعرف على أسرار هذه الصناعة ولكن بسبب الكثير من العوائق أغلقت المعمل ولكن أن شاءالله سأقوم بفتحه من جديد .

٥- شاركتي في معارض ومهرجانات داخل المملكة وخارجها حدثينا عن هذه المشاركة ؟

شاركت في عدة محافل ومعارض وكانوا منبهرين بحضور المرأة المستمر لأن مشاركاتنا كان لها دور فعال في إحياء التراث ولم يكن هناك إلا فئة قليلة حافظت على التراث والحمدلله أعتبر نفسي من المميزات والمحافظات على التراث وليست لأهداف مادية وإنما هي مهنة موجودة ومتوارثة وأيضا لإبراز جدارة المرأة السعودية .

٦- – هل كان لك نصيب من الجوائز والتكريم ؟

كان لي نصيب من الجوائز والتكريم من عدة شركات ومن جهات كثيرة ولله الحمد .

٧- هل تحظى صناعة السدو بدعم من الدولة ؟

الدولة لم تقصر في دعم صناعة السدو ولكن الدور علينا وعلى رجال الأعمال و

الدولة وجهت وأمرت بالتوجه ولكن الآن جاء دور وزارة الثقافة والإعلام ورجال الأعمال واتمنى أن يصل صناعة السدو لمكانة عالمية وان يتم المحافظة على هذه الصناعة ضمن الكوادر الذين كانوا يعملون في هذه المهنة وأطالب بالمحافظة على السدو والسدايات اللاتي يعملن في هذه المهنة .

٨- تعتبر صناعة السدو من الحرف اليدوية القديمة التي تحمل في طياتها أصالة الماضي العريق والتي تمثل التراث والهوية الوطنية كيف تنظرين إلى مستقبل هذه الصناعة في المملكة ؟

صناعة السدو حرفة جميلة جدا بكل نقشاتها طبعا الناس ماتعرف هذه النقشات فكان فيه نقشة أسمها درب الحية ومسماها العويجلان وأيضا ضروس الخيل وفيه الشجرة

هذه حياتهم وبيئتهم ماتعلموها ولا أخذوا عليها شهادات ولو تم المحافظة على هذه الحرفة سيكون هناك مستقبل كبير ومهول من هذه الحرف .

٩-تباينت وجهات نظر حول التعامل مع الصناعات اليدوية فهناك فئة تنظر إليها من منظور التراث وضرورة الإبقاء عليه دون تجديد أو تعديل..وهناك فئة ثانية ترى أن الأكثر صوابا هو إدماج هذه الحرف في عجلة الصناعة الحديثة إلى أن يندثر تلقأئيا …والفئة الثالثة ترى أن الصناعات اليدوية يجب التعامل معها كثراث وطني تلزم المحافظة عليه وتطويرها بما يتلائم مع متطلبات العصر .

أي من هذه الأراء تؤيدينها؟

وجهات نظر أغلب الناس مع الصناعات والحرف اليدوية هي موروث شعبي في مناطق العالم كله ولكن تختلف في النقشات والمسميات ولكن بالنسبة في السعوديه أقرب لها الكويت وقطر في نقشاتها .

فيه ناس يفضلون يعدلون عليها وناس لا يفضلون تعديلها وأن تبقى كما هي ولكن مع مواكبة العصر والتطور يمكن إضافة السدو كبراويز أو تعاليق جدارية والناس الآن لايريدون القاطع والفليج يريدون دمج السدو على العبايات والملابس والحقائب ونرحب بهذه الفكرة ونتمنى تنفيذها .

طبعا أؤيدها كلها ولكن إذا وضعت في المكان المناسب

وأعطوا السدو قيمته والسدو موجود منذ آلآف السنيين وموجودة على الرسومات في الكهوف ولكن بالنسبة لطريقة تعليمه حنا وعينا وأهلنا يصنعونه وهو موجود منذ الآزل .

١٠- ماهي مشاريعك المستقبلية ؟

مشاريعي المستقبلية أنه يتم المحافظة على هذه الحرفة للآجيال القادمة والناشئة وهي حرفة نسائية بحته ولكن لابد من أن الاولاد والبنات يعرفوها ويعرفوا نوع هذه القطعة كم تستغرق من وقت وجهد ومن صوف أو غزل وهذه مشاريع مستقبلية مهولة فمثلا الكويت عملوا بيت السدو ونادوا الكوادر المتخصصين من أهل الخبرة وليس مما بدأوا حديثا في تعلم هذه المهنة للأسف نحن متواجدين ولكن لم يطلبوا أهل الخبرة لأن السدو أسرار والسدو محفل وطني وله مستقبل كبير .

١١- هل هناك معاهد أو مراكز تدريب لتعليم حرفة السدو ؟

فيه معاهد ومراكز تدريب ولكن مبهمة لا أحد يعرفها نتمنى أن يكون هناك مراكز ومعاهد للتدريب لسدو أو لغيرها من الحرف .

١٢_ماهي الصعوبات التي تواجه حرفة صناعة السدو؟

اعمال السدو ليست رخيصة فهي غالية الثمن لانها تأخذ من وقت السداية ومن جهدها وللأسف الناس لاتقدر ذلك يعني أي عمل تعملها وتبي تبيعه الناس تسومه بابخس سعر مثلا الساحه أو القواطع قواطع البيت يأخذ من وقتها ستة اشهر طبعًا تبي تبيعه بسعر ليس بقليل وهذه من الصعوبات التي تراجه حرفية السدو وأيضا الخامات التي تستخدمها اسعارها غالية ولذلك نحن مجموعة الحرفيات راح نصنع منتجات سهلة وفي متناول اليد مثلا لوحة جدارية أو تعليقة وسوف تباع ب ٤٠٠ -٥٠٠ -٦٠٠ -٧٠٠

وأيضا عند استخدام الخامات من صوف الغنم يتطلب منا مجهود كبير ومشقة ولذلك أصبحنا نستخدم وبر البعير والصوف الكشميري .

١3-كلمة تودين قولها في ختام هذا الحوار وشاكرة لك قبول دعوتنا .

أشكرك أ.سلوى على إتصالك وأشكرك من كل قلبي على انك بحثتي .

واتمنى أنها توصل للمسؤولين بالمحافظة وعلى الموروث الشعبي وعلى أهل الخبرات

فكنا نسمع أن هناك ورش ودورات تقام ولكن للاسف يأتون بمدربين أجانب من الخارج ولم يستعينوا بخبراتنا وهذا كان مما يوجع قلوبنا نحن أهل البلد وهذه حرفتنا ونعرف أسرارها ..

لماذا لم يتم الإستعانة بنا ..هل لأننا لا نملك شهادات عليا ؟! نحن بنات البلد وهذا موروث ولكن الدول المتقدمة لم تورث هذه الحرفة من أهلها

لماذا نحن الحرفيات والحرفيين لاينظر لنا ولا ألى خبراتنا وشهاداتنا ؟!

هذه كلمة أوجهها وكلمة توجعنا نحن الحرفيين وبقوة

وعسى الله يوفقك وينفع بك ويسهل أمرك وشاكرة لك ومقدرة .