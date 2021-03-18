الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي

بلادي – الرياض :
أعلن الديوان الملكي، اليوم الخميس، وفاة الأمير بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي.
وأصدر الديوان الملكي بيانا جاء فيه:
انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الجمعة الموافق 6 / 8 / 1442هـ، في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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