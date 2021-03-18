الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي

بلادي – الرياض :

أعلن الديوان الملكي، اليوم الخميس، وفاة الأمير بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي.

وأصدر الديوان الملكي بيانا جاء فيه:

انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الجمعة الموافق 6 / 8 / 1442هـ، في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.