بغرامة 600 ألف ريال.. “التجارة” تُشهر بشركة باعت 6 سيارات “متضررة” على أنها جديدة

بلادي – الرياض :
أعلن المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن الوزارة شهّرت، اليوم (الخميس)، بشركة باعت 6 سيارات متضررة على أنها جديدة، دون الإفصاح عن ذلك للمشترين.
وأشار إلى صدور حكم قضائي نهائي ضد الشركة، بتعويض مالي للمتضررين، وغرامة قدرها 600 ألف ريال، والتشهير بها.
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