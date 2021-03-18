بغرامة 600 ألف ريال.. “التجارة” تُشهر بشركة باعت 6 سيارات “متضررة” على أنها جديدة

بلادي – الرياض :

أعلن المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن الوزارة شهّرت، اليوم (الخميس)، بشركة باعت 6 سيارات متضررة على أنها جديدة، دون الإفصاح عن ذلك للمشترين.

وأشار إلى صدور حكم قضائي نهائي ضد الشركة، بتعويض مالي للمتضررين، وغرامة قدرها 600 ألف ريال، والتشهير بها.