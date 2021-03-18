شرطة مكة: القبض على 4 مقيمين من ميانمار سرقوا مقتنيات من داخل المركبات

بلادي – الرياض :
أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم (الخميس)، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بمحافظة جدة من القبض على (4) مقيمين من الجنسية الميانمارية في العقد الثالث من العمر، لارتكابهم عددا من الجرائم.
وأشار إلى أن الجرائم تمثلت في كسر زجاج المركبات أثناء توقفها وسرقة ما بداخلها من مقتنيات ثمينة، وأنه جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.
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