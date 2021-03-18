النائب العام يدعو لتغليب جانب “الستر” في معالجة القضايا حرصًا على ترابط الأسر

بلادي – الرياض :
دعا النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم (الخميس)، أعضاء النيابة العامة إلى تغليب جانب الستر عند معالجة القضايا، وتفعيل الصلح.
وأشار إلى أن الهدف هو الحرص على ترابط الأسر والمجتمع، تحقيقاً لمبدأ اللحمة الوطنية، ومراعاة الاختلافات الثقافية والفكرية لزوار المنطقة، وحثهم أن يضعوا نصب أعينهم موازنة المصالح وفقا لما دعا إليه الشرع القويم.
وحثّ المعجب منسوبي النيابة على سرعة إنجاز القضايا، والتعاون المثمر والبناء مع الجهات ذات الاختصاص لتحقيق العدالة الناجزة، وذلك خلال زيارته لمقرات النيابة العامة بمدينة تبوك ومحافظتي ضبا والوجه .
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