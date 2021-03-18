“الغذاء والدواء” تسحب مستحضر “بانتول” وتنصح من استخدموه بمراجعة الطبيب

بلادي – الرياض : أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم (الخميس)، تعليق تسجيل مستحضر “بانتول” وسحبه لعدم تكافئه حيوياً مع المستحضر المرجعي. وأوضحت أنها خاطبت الشركة المسوقة لسحبه من جميع الجهات المستفيدة، فيما نصحت من أخذوه بمراجعة الطبيب المختص. وبينت أن التكافؤ الحيوي عبارة عن دراسات تُجرى وفق الأسس العلمية للتحقق من عدم وجود أي اختلافات بين المستحضر المماثل والمستحضر المرجعي من حيث الفعالية والامتصاص عند استخدامهما بنفس الجرعة.

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