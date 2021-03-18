الشيخ المنيع يدلي برأيه في دعوات بعض النساء لتوظيفهن في تنفيذ القصاص

بلادي – الرياض :

أدلى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، أول من أمس (الثلاثاء)، برأيه في مطالبات بعض النساء بتوظيفهن في تنفيذ مهنة القصاص.

وأكّد الشيخ المنيع، وفقاً لـ “عكاظ”، عدم تأييده لدعوات توظيف النساء في مهنة القصاص، وانتظارهن فتوى شرعية بجواز ذلك.

وأشار إلى أن من أسباب عدم تأييده لتلك الدعوات، أن المهنة تتطلب رباطة جأش وضعف عاطفة، وهي صفات لا تتوفر عند المرأة بطبيعتها.

وأضاف أن المرأة قد يصل بها الحال للانهيار عند قيامها بواجبات تلك المهنة، وبناء عليه فلا يقوم بالقصاص إلا رجال قلوبهم صخرية.