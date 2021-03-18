بلادي – الرياض :
أدلى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، أول من أمس (الثلاثاء)، برأيه في مطالبات بعض النساء بتوظيفهن في تنفيذ مهنة القصاص.
وأكّد الشيخ المنيع، وفقاً لـ “عكاظ”، عدم تأييده لدعوات توظيف النساء في مهنة القصاص، وانتظارهن فتوى شرعية بجواز ذلك.
وأشار إلى أن من أسباب عدم تأييده لتلك الدعوات، أن المهنة تتطلب رباطة جأش وضعف عاطفة، وهي صفات لا تتوفر عند المرأة بطبيعتها.
وأضاف أن المرأة قد يصل بها الحال للانهيار عند قيامها بواجبات تلك المهنة، وبناء عليه فلا يقوم بالقصاص إلا رجال قلوبهم صخرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشيخ المنيع يدلي برأيه في دعوات بعض النساء لتوظيفهن في تنفيذ القصاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.