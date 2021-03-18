المفتي: لقاح كورونا ليس مفطراً للصيام

بلادي – الرياض : قال مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، إن لقاح كورونا ليس مفطرا للصائم. وأوضح رداً على سؤال، هل لقاح كورونا مفطر للصائم؟ أن لقاح كورونا ليس مبطلا للصيام، لأنه ليس بمعنى الطعام والشراب، وهو لقاح يُعطى عن طريق العضل فليس بمفطر.

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