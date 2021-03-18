رسوم ومزايا بطاقة سيغنتشر الائتمانية مصرف الراجحي

تعد بطاقة سيغنتشر التي يقدمها مصرف الراجحي، أحد أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية، للملايين من عملائه، منذ ما يزيد على 8 سنوات، بالشراكة مع شركة “فيزا” العالمية، ضمن خططه الرامية لتلبية احتياجات العملاء والعمل على تيسير متطلبات الحياة عليهم، من أهم بطاقات الصراف الآلي التي تقدم مجموعة من الفوائد والامتيازات الحصرية لنخبة من العملاء في شتى أنحاء العالم، وهو ما نرصده في سياق التقرير التالي:

بطاقة سيغنتشر الائتمانية الراجحي

أوضح مصرف الراجحي، أن بطاقة فيزا “سغنتشر” للصراف الآلي، تقدم العديد من الخدمات والامتيازات، وفق ما يلي:

بطاقة الصراف الآلي الجديدة ستقدم مزايا وخدمات للعملاء، مثل “السفر والمطاعم وامتيازات الإقامة في الفنادق محليا وعالميا”.

يقدم قسيمة بقيمة 25 دولار للمأكولات والمشروبات.

تلبي احتياجات الأعداد المتزايدة من العملاء، التي تلائم أسلوب حياتهم وتطوراتها.

تقدم مجموعة واسعة من عروض المطاعم والسفر.

مع تقديم خدمات خاصة في صالات المطارات، في 35 مطارا دوليا.

تساعدك على بمرونة السداد بما لا يقل عن 5% من المبلغ المستحق، بكشف الحساب الشهري لبطاقتك.

تقدم البطاقة تسهيلات في ترتيبات السفر “كونسيرج” على مدار الساعة، وخدمات السفر الطارئ، بالإضافة إلى مزايا خاصة مصممة لإثراء نمط حياة حامل البطاقة.

البطاقة حصرية لمصرف الراجحي ومجانية تماما.

ومجانية تماما. تقدم برنامج مكافأة يتيح لك كسب 2 نقطة لكل 1 ريال عند الشراء المحلي، و3 نقاط للشراء الدُّوَليّ.

خدمة المساعدة الشخصية (الكونسيرج) لحجوزات الطيران والفنادق والمطاعم واستئجار السيارات.

تتيح الدخول لأكثر من 1000 صالة انتظار في المطارات حول العالم عبر برنامج Lounge Key.

مع تقديم خَصْم 30% على خدمة الاستقبال والمساعدة في أكثر من 500 مطار حول العالم.

مزايا حصرية مع خدمة “KIWI COLLECTION” وهي أكبر مجموعة في العالم تقدم لك أفضل الفنادق الفاخرة تشمل:

ترقية تلقائية للغرف عند وصولك “حسب التوافر”.

برنامَج تساهيل يتيح لك تحويل قيمة مشترياتك إلى أقساط شهرية ثابتة دون رسوم.

السحب النقدي: محليًا ودوليًا حتى 30% من الحد الائتماني للبطاقة.

بطاقة فيزا سيغنتشر الائتمانية الراجحي

مصرف الراجحي وبطاقات الصراف الآلي

مصرف الراجحي هو أكبر مصدر لبطاقات الصراف الآلي في المملكة.

يمتلك الحصة السوقية الأكبر من عملاء المصارف.

نسبة البطاقات المصدرة من مصرف الراجحي، نحو 30% من إجمالي البطاقات في المملكة. هناك أكثر من 15مليون بطاقة في المملكة، حسب إحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي مع نهاية مايو 2012.

يذكر أن شركة فيزا العالمية لتقنيات الدفع الإلكتروني، توفر للمستهلكين والشركات والمؤسسات المالية والحكومات في أكثر من 200 بلد، تقنية التعامل بالعملة الرقمية السريعة والموثوقة والآمنة في آن واحد.