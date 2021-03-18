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عمر شويل - جدة خطوات تحديث البريد الالكتروني المسجل لمنصة أبشر Absher ، أعلنت منصة أبشر الالكترونية خلال صفحتها عبر موقعها الرسمي على تويتر بضرورة تحديث البريد الالكتروني المسجل الخاص بك على منصة أبشر الالكترونية، حتى يتم التواصل بطريقة أفضل، يوفر نظام أبشر للمواطنين السعوديين والمقيمين على أراضيها الكثير من الخدمات التي تمكنهم من إجراء خدماتهم الكترونيًّا دون اللجوء إلى الادارات، فقد أتاح هذا التطبيق الخدمة لما يقرب من 19 مليون مشترك من خلال تقديمه أكثر من 200 خدمة الكترونية المجانية على مدار 24 ساعة.

تم إطلاق منصة أبشر الالكترونية في التاسع والعشرين من شهر مايو 2019م حيث تتيح للكثيرين القيام بخدماتهم المتعددة، فقد وفرت منصة أبشر الالكترونية العديد من الخدمات التي وفرت للمواطن السعودي وغير السعودي الوقت والجهد، بعد عمل دؤوب ومستمر من قِبل الحكومة السعودية من أجل تحقيق الراحة لكافة مواطني المملكة العربية السعودية من خلال إطلاقة مميزة وفريدة لمنصة أبشر الالكترونية للانتقال لعصر الحكومة الإلكترونية بدلاً من التعاملات الورقية، وذلك وفقًا لرؤية المملكة لعام 2030م.

الخدمات المتوفرة للمواطنين عبر منصة أبشر الالكترونية

أتاحت منصة أبشر الالكترونية للمواطنين إمكانية تنفيذ معاملتهم الحكومية بطريقة سهلة وبسيطة، من خلال الشبكة العنكبوتية الانترنت دون اللجوء إلى الدوائر الحكومية بمختلف أنواعها، مما أدى ذلك إلى توفير كافة سُبل الراحة للمواطنين السعوديين وغير السعوديين، ورفع مستوى الأداء المُقدم للمواطنين، مع شعور المواطن بالأمان تجاه المعلومات الخاصة به، فقد حققت منصة أبشر الالكترونية الكثير من الإنجازات من خلال فترة انطلاقها حتى الآن، فهناك العديد من الخدمات التي تقدمها منصة أبشر فمن هذه الخدمات مايلي:

الاستعلام عن المخالفات المرورية.

الاستعلام عن رخصة القيادة .

. الاستعلام عن رقم الحدود.

طلب تظلم لإيقاع العقوبات.

الاستعلام عن المركبات المحجوزة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة وميعاد تجديدها.

تجديد جواز السفر السعودي لكافة أفراد الأسرة.

خدمات للمستثمرين.

حجز موعد.

نقل خدمات العمالة المنزلية.

توفير معلومات عن جواز السفر للمقيمين.

الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة.

الاستعلام عن وصول العمالة الجديدة.

خدمة تسجيل المواليد.

طلب وثيقة بدل فاقد، والابلاغ عن الوثائق المفقودة.

اصدار سجل الأسرة.

الاستعلام عن تأشيرة العمل.

التحقق من صلاحية الهوية.

توثيق عقود الإيجار.

وغيرها من الخدمات الأخرى التي توفرها منصة أبشر الالكترونية، لخدمة مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها.

انجازات منصة أبشر الالكترونية

هناك المزيد من الإنجازات التي حققتها منصة أبشر الالكترونية منذ بدء انطلاقها حتى الآن، من هذه الإنجازات تقديم خدمات مميزة وفريدة للمستفيدين، وعملت على تحسين الاتصالات الداخلية، ومساندة برامج التطور الاقتصادي، وتوفير الوقت والجهد للمواطنين وتوفير جميع سُبل الراحة لهم مما أدى إلى ارتفاع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات.

خطوات تحديث البريد الالكتروني المسجل لمنصة أبشر Absher

قد وضحت منصة أبشر الالكترونية عبر موقعها الرسمي على تويتر اليوم الخميس الموافق 18 / 3 / 2021م كيفية تحديث البريد الالكتروني للمنصة، حيث قالت على موقعها الرسمي ( لتواصل أفضل حدث بريدك الالكتروني المسجل في منصة أبشر )، حيث يتم تحديثه عن طريق عدة خطوات وهى كالآتي: