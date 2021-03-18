الاستعلام موعد نزول وصرف التأهيل الشامل hrsd.gov.sa شهر شعبان 1442 الشروط والضوابط

موعد نزول وصرف التأهيل الشامل لشهر شعبان 1442 وطريقة الاستعلام عن التأهيل الشامل hrsd.gov.sa برقم الهوية الوطنية، وكذلك طريقة تحديث البيانات الخاصة بالتأهيل الشامل، وذلك على رابط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، وهي خدمة تقدمها الوزارة للمشمولين بدعم الحكومة السعودية، ويعتبر التأهيل الشامل إحدى مظلات الحماية الاجتماعية، والتي يستفيد منها محدودي الدخل من مواطني المملكة،والتأهيل الشامل عبارة عن إعانة مالية تصرف لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تشمل المعوق واليتيم على حد سواء، هذا وسنتناول من خلال هذا التقرير موعد نزول وصرف إعانة التأهيل الشامل لشهر شعبان 1442، وكذلك الشهور التالية، وحتى نهاية العام الهجري الحالي.

خطوات تسجيل البيانات وتحديث التقرير الطبي للتأهيل الشامل 1442

موعد نزول وصرف التأهيل الشامل لشهر شعبان 1442

شروط الحصول على إعانة التأهيل الشامل للمعاقين والأيتام

أن يكون المتقدم للحصول على الإعانة من ذوي الإعاقة.

تتاح هذه الإعانة للأيتام أيضا.

من وزارة الصحية بتحديد نوع الإعاقة ونسبتها.

يجب أن لا يزيد الدخل الشهري للمستفيد وأسرته عن 3000 ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم للتسجيل ببرنامج التأهيل الشامل مقيم بالمملكة.

ألا يكون الرغب في التسجيل يتقاضى أي أجر أو مساعدة من الهيئات والمؤسسات الخيرية العاملة بالمملكة.

ألا يكون المستفيد من البرنامج من رواد دور الرعاية الاجتماعية.

لا يقل عمر المستفيد عن 45 عاماً.

خطوات الاستعلام عن إعانة التأهيل الشامل hrsd.gov.sa

الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في قسم المعاقين والأيتام. إدخال رقم المستفيد. إدخال رقم الهوية الوطنية. اختيار نوع الإعانة سواء كانت إعانة إعاقة، أو أعانة الأسرة الكافلة للأيتام. إدخال التحقق من الاستخدام البشري، وهو الرقم المكون من عدة أرقام. وأخير الضغط على كلمة عرض. في حال عدم تمكنك من الحصول على المعلومات الكافية، أو في حال رغبت في الحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك الاتصال على هاتف الوزارة 0114778888.

ألية التقديم على إعانة التأهيل الشامل

وتجدر الإشارة إلى أنه في حال عدم تمكن المستفيد من التأهيل الشامل من الخصول على المعلومات الكافية عن برنامج التأهيل الشامل، فقد أتاح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم مُخصص للاستفسارات، وبذلك يمكن الاتصال على رقم هاتف الوزارة “0114778888”، وذلك لمزيد من المعلومات.