تسديد فواتير الكهرباء للمحتاجين من الضمان اجتماعي والجمعيات الخيرية

تسديد فواتير الكهرباء لمحتاجين، والأسر الأكثر احتياجاً حيث شهدت المملكة فى الفترة الأخيرة الكثير والكثير من الجمعيات الخيرية والجهات الكومية الخيرية التي تتبنى مبادرة تسديد فواتير المحتاجين والغير قادرين على دفع فاتورة الكهرباء سبب ظروفهم المادية وهناك أيضاً خدمة تسديد جزء من فواتير الكهرباء لمستفيدي الضمان الاجتماعي والذين يتم تمويل تلك الفواتير عن طريق الحكومة للأشخاص الغير قادرين والذين يشملهم الضمان الاجتماعي وسنتطرق اليوم إلى الجمعيات الخيرية الخاصة والحكومية للاستفادة من تسديد فاتورة الكهرباء للمحتاجين.

الجمعيات الخيرية التي تسدد فواتير الكهرباء للمحتاجين بالمملكة

اشهر تلك المؤسسات الخيرية فى مجال مساعدة الفقراء والمحتاجين والتي تمول مبادرة تسديد فاتورة الكهرباء هي مؤسسة أللؤلؤة الوقفية والتي تندرج تحتها كثير من المؤسسات الخيرية مثل ” وقف مكة الخيرى – جمعية البر الخيرية بالطائف وبنجخ وقرية بن شريم وقلوة – وجمعية اسر التوحد”.

ثاني الجمعيات الخيرية التي تعمل بمبادرة تسديد فاتورة الكهرباء هي جمعية البر الخيرى بالمجمعة والتي تسدد تلك الفواتير من خلال برنامجها الخيرى “تفريج كربة” وتستهدف الفئات التي لم تستفيد من الضمان الاجتماعي وآلية التسديد فى جمعية البر عن طريق إيداع فواتير الكهرباء فى حساب الأسرة المستفيدة عن طريق بنوك الراجحي والبلاد ومصرف نماء.

ثالث الجمعيات الخيرة وهى جمعية نماء الأهلية والتي تستهدف تمويل وتسديد فواتير الكهرباء للأسر الفقيرة داخل المملكة وقد قمت الجمعية بتسديد اكثر من 10 الآف فاتورة كهرباء لغير القادرين فى الفترة الأخيرة وتسعى لزيادة مستفيدي مبادرة تسديد فاتورة الكهرباء لغير القادرين.

تسديد فاتورة الكهرباء لمستفيدي الضمان الاجتماعي

ويخضع العيدي من الأشخاص فى المملكة من مستفيدي الضمان الاجتماعي والمسجلين فى وزارة الموارد والتنمية البشرية لمبادرة تسديد جزء من مبلغ فاتورة الكهرباء حيث يتم منح تلك الأسر طبقاً لعدد أفرادها مبلغ مالي يتم أضافته مع مبلغ معاش الضمان الاجتماعي الشهرى حيث يبلغ قيمته دعم فاتورة الكهرباء للفرد حوالى اثنان وسبعون ريال ودعم الفردين يبلغ 89 ريال ودعم ثلاثة أفراد فى الأسرة يبلغ 118 ريال ودعم اربعه أفراد يبلغ 130 ريال والخمسة أفراد يبلغ 166 ريال.

كيفية تسديد جزء من فاتورة الكهرباء لمستفيدي الضمان الاجتماعي

طريقة تسديد فاتورة الكهرباء لمستفيدي الضمان تكون عن طريق عدة خطوات سنتناولها فى السطور التالية: