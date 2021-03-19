نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وطريقة تقديم طلب توصيل التيار الكهربائي للمنازل دون صكوك بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة توصيل الكهرباء للمنازل دون صكوك فى المملكة ومع زيادة الرقعة السكنية وانتشار المباني الجديدة والتوسع العمراني الكبير الذي تشهده المملكة ورغبة الكثيرين فى الحصول على المنزل الجديد واستكمال مرافقة من صرف ومياه وكهرباء وغاز طبيعي يسعى الكثيرين فى معرفة تفاصيل وموعد وطريقة توصيل الكهرباء للمنازل التي لا تملك صكوك وذلك وفق الشروط التي وضعتها البلديات والمنوط بها تحديد صلاحية توصيل الكهرباء للمنزل دون صك من عدمه.

شروط توصيل التيار للمنازل دون صكوك

تخضع عملية توصيل الكهرباء للمنزل بدون صكوك إلى عدة شروط تشرف عليها البلديات وتحدد مدى توافق المبنى مع الآليات والشروط التي حددته فى السابق للموافقة على توصيل الكهرباء للمنازل دون صك وتلك الشروط أهمها:

ألا يكون المنزل المتقدم على طلب توصيل التيار الكهرباء مبنى على أرض مملوكة للدولة.

ألا يكون المنزل قام على أرض مخصصة للخدمات العامة.

ألا تكون الأرض مملوكة لشخص غير المتقدم.

تعطى البلدية مهلة سنة من يوم توصيل التيار الكهربائي لتقديم مستندات الملكية للمنزل دون الصك.

موعد توصيل التيار الكهربائي للمنازل دون صك ملكية

موعد التقديم على توصيل التيار الكهربائي للمنازل دون صك فقد أعلنت أمانة العاصمة المقدسة “مكة” عن بدء لقى طلبات توصيل الكهرباء للمنازل دون مستندات ملكية فى مدينة مكة بداية من يوم الأحد الموافق 8/8/1442 هجرياً والموافق 21/3/2021 ميلادياً.

أماكن التقديم على توصيل التيار الكهربائي للمنازل دون صكوك

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة “مكة” عن أن عملية التقديم لتوصيل التيار الكهربائي تكون من خلال المكاتب الهندسية المعتمدة من قبل الأمانة وستكون عملية استقبال الطلبات مقسمة إلى جزئيين حيث سيتم النظر فى الطلبات السابقة والتي لم يحدث أي تغيير فى حالة الطلب وفقاً للشروط المعلنة بالسابق والجزء الثاني مخصص للطلبات الجديدة لتوصيل الكهرباء والتي تستوفى كافة الشروط المعلنة من قبل البلديات.

خطوات التقديم على توصيل التيار للمنازل بدون صكوك

تتم عملية التقديم على طلب توصيل التيار للمنزل بدون صكوك بعدد من الخطوات التي سنتناولها فى الشرح فى السطور التالية: