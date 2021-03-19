نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل وطني بنك الراجحي للعملاء الموشكين على التقاعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة إتاحة طلب تمويل وطني بنك الراجحي لمن أوشكوا على التقاعد، إذ يعد ضمن قائمة أبرز بنوك السعودية التي تتبوأ مركزًا ماليًا قويًا، وأحد أكبر المصارف في العالم، حيث يدير أصولًا بقيمة 384 مليار ريال سعودي، ويبلغ رأسماله 25 مليار ريال سعودي، وللحفاظ على هذا الكيان الضخم يقوم المصرف بالعديد من عمليات التطوير التي يستفيد منها كافة عملاء المصرف، الذي بدأ نشاطه عام 1957م، ما جعل المصرف يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 60 عامًا في مجال الأعمال المصرفية، ويقدم المصرف العديد من المنتجات التمويلية التي تستفيد منها كافة الشرائح والفئات الاجتماعية، ومن هذه الفئات الموشكين على التقاعد.

تمويل وطني للموشكين على التقاعد

يقدم مصرف الراجحي برنامج تمويل وطني لمن أوشكوا على التقاعد، حصراً لكافة للعملاء الذين اقتربوا من الوصول إلى سن المعاش التقاعدي، ولم يتمكنوا في وقت سابق من الاستفادة من برامج التمويل الشخصي، ويحدد بنك الراجحي مبلغ التمويل لتلك الفئة، وفقًا لعدد السنوات المتبقية حتى بلوغ السن التقاعدي، ويأتي هذا التمويل ضمن مجموعة برامج أطلقها المصرف، والتي كان آخرها برنامج التاجر الصغير للوعي المالي برعاية الراجحي.

ومنح مصرف الراجحي مدة أجل سداد لعملاء تمويل وطني “للموشكين على التقاعد”، إذ تصل إلى خمس سنوات من بعد التقاعد، حيث يتم احتساب قيمة التمويل المستحق وبنوده مقابل حجم الدخل الحالي وحجم المعاش التقاعدي المتوقّع، كما صمم المصرف نظام يتم من خلاله حساب المعاش التقاعدي بشكل تلقائي، وذك استناداً إلى معايير وضعتها المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

خصائص تمويل وطني بنك الراجحي للمتقاعدين

يتميز هذا المنتج التمويلي وكأحد قروض بنك الراجحي بمجموعة من المزايا، والتي يأتي أبرزها في أن قيمة الحد الأدنى لتمويله يبلغ 8000 ريال، وحد أقصى للتمويل 2 مليون ريال، ومدة سداد خمس سنوات، وتتم الموافقة على التمويل بشكل فوري، ويتم الصرف فوريًا، مع ميزة بفترة سماح تتيح تحويل الراتب التقاعدي إلى مصرف الراجحي، وذلك وفق إجراءات بسيطة وميسرة لإعادة الجدولة بعد التقاعد.

كما يتوافق التمويل الوطني للموشكين على التقاعد فعليًا مع ضوابط الشريعة الإسلامية، إذ تم اعتماده على طريقة بيع المساومة، ويتميز هذا المنتج أيضًا بالمرونة في خفض قيمة الأقساط، ذلك حتى يتمكن العملاء من تعديل قيمة دفعاتهم عقب التقاعد إذا رغبوا في ذلك الإجراء، كما ويمكن تجميع ذاك التمويل لنظم مالية قائمة، من شأنها أن تُغطّي كافة المتطلبات لما قبل التقاعد وما بعده.