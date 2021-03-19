منتج قرض آهل بالتقسيط 60 ألف بدون كفيل وبلا فوائد لدى بنك التنمية الاجتماعية

منتج قرض آهل بالتقسيط عن طريق بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة حيث يعتبر أفضل منتج تمويلي في السعودية لأنه يعطي لصاحب التمويل مبلغ تمويلي ميسر بدون فوائد بحد أقصى مقبول من البنك يساوي 60 ألف ريال سعودي ولا يمنح القرض إلا بعد توفير جميع الشروط والضمانات التي تجعل المتقدم من المستفيدين لذلك التمويل حيث تمنح لمن يستحق تخفيف عليه أعباء الحياة لذلك يهدف بنك التنمية الاجتماعية في السعودية على توفير منتج آهل لكل المواطنين السعوديين في عام ١٤٤٢ هجرياً ويتم التقديم عبر الإنترنت عن طريق رابط التقديم على منتج قرض آهل بالتقسيط الميسر والمرن المقدم من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ويمتاز بتوفير القرض بدون كفيل لموظف الحكومة بالمملكة

شروط صرف منتج قرض آهل بالتقسيط لدى بنك التنمية الاجتماعية

يتم صرف قرض آهل بالتقسيط لمدة خمس سنوات في السعودية ولكن بعد توفير كافة الشروط الواجبة للحصول على منتج آهل عبر بنك التنمية الاجتماعية وسوف نوضح كافة التفاصيل عبر موقع ثقفني عن شروط تمويل منتج آهل بالسعودية كما يلي

يبدأ بنك التنمية الاجتماعية في السعودية التقديم من عمر 18 سنة حتى 55 سنة وكذلك للمتقاعد حتى 70 سنة

يمنح قرض منتج آهل بعد توفير بعض الضوابط المعلن عنها فيجب عدم وجود مصادر التمويل غير منتج آهل مع سداد أي التزامات مالية سابقة لقروض أخرى سابقة

يعطى منتج آهل حد أقصى للتمويل 60 ألف ريال سعودي بشرط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية فقط لا غير

يمنح قرض منتج آهل بعد توفير الكفيل لتطبيق نموذج 105 لدى بنك التسليف والادخار السعودي بالمملكة الذي يعرف باسم قرض بنك التنمية الاجتماعية

لا يشترط تقديم كفيل لكل العاملين في القطاع الحكومي بالسعودية بشرط أن يكون مواطن سعودي أو مواطنة سعودية ويمتلك هوية وطنية

مميزات صرف منتج قرض آهل بالتقسيط عبر بنك التنمية الاجتماعية