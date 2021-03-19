نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسباب اختيار ساب كأفضل بنك للتمويل التجاري بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقع اختيار مجلة يوروموني الشهرية المتخصصة، والتي تهتم بدورها بالأعمال التجارية والتمويل، على البنك السعودي البريطاني ساب كأفضل بنك للتمويل التجاري ضمن قائمة البنوك السعودية البارزة، كما اختارته أيضًا رائد السوق للعام 2021، وهو الإنجاز الذي يحوزُه بنك ساب للعام الخامس على التوالي، الأمر الذي من شأنه أن يؤكد الاعتراف الدولي بمكانة القوية البنك، وذلك كرائد في التمويل التجاري بالمملكة.

لماذا اختارت يوروموني بنك ساب

وقال مصدر أن تقرير مجلة “يوروموني” استند على استطلاع آراء أجرته المجلة، حيث أكدت كافة الشركات التي تم استطلاع رأيها على الدور المهم الذي يلعبه بنك “ساب” في دفع عجلة الاقتصاد، كما أكدوا على ريادة بنك ساب في تقديم حلولاً ذكية والعديد من المنتجات والخدمات، بغرض التمويل التجاري.

تجدر الإشارة إلى أن “ساب” ركز خلال العام الماضي، على رقمنة كافة المنتجات والخدمات التجارية، كما ركز على تطوير الفرص من خلال تقديمه الدعم اللازم للعملاء، إضافة لاستمراره في تقديم حزم متنوعة من المبادرات الرقمية، وذلك بقصد تسهيل الإجراءات ورفع مستوى الأمان والموثوقية، ما ساهم في تسريع حركة السوق.

قبول متزايد

وقال ماجد نجم/ نائب العضو المنتدب لمصرفية الشركات، والمصرفية المؤسسية في بنك ساب وذلك خلال تصريحه معلقا على اختيار البنك “أفضل بنك للتمويل التجاري” و”رائد السوق”، بقوله نفخر في مصرف “ساب” بما نحققه من إنجازات، وحصولنا على تلك الجائزة للعام الخامس على التوالي، إنما يؤكد بالفعل جدارتنا وريادتنا واستحقاقنا.

كما يؤكد تميزنا أيضًا في ما نقدمه من خدمات تتسم بأنها مبتكرة وذكية، فضلاً عن أنها تلبي كافة احتياجات العملاء، والتي باتت متزايدة وشديدة التنوع، لافتًا إلى أن الاندماج بين ساب والأول كذلك، سوف يساهم بالتبعية في لعب دوراُ متميزًا وقويًا في دعم قطاع الأعمال.

وأضاف نجم، “نحن فخورون في ساب التجاري”، بأن تقدير مجلة “يوروموني” يستند على استطلاع رأي العملاء، وهو بلا شك ما يميز التقرير إذ أنه يؤكد نجاح النهج الذي انتهجناه في طرق تقديم العديد من الخدمات والمنتجات التي يستفيد منها مجال التمويل التجاري، فضلاً عن أن هذا التقدير يؤكد أن بنك ساب إنما يحظى بقبول متزايد لدى العملاء، وهو الأمر الذي يجعلنا ملتزمين فعلياً بتقديم أفضل الخدمات.