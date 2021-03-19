بالتقسيط على 30 سنه وبراتب 3000 ريال احصل على تمويلك من بنك البلاد

بالتقسيط على 30 سنه تستطيع الحصول على تمويلك من بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية فإذا كنت في حاجة للحصول على قرض وسيولة اكتر والحصول على فترة سداد طويلة تصل إلى 30 عام فيقدم الآن بنك البلاد تمويل الأسهم بضمان العقار وهو قرض يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية

بالتقسيط على 30 سنه تمويلك من بنك البلاد

يوفر الآن بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية إمكانية الحصول على سيولة مالية أكبر وسداد تلك التمويل على فترة زمنية طويلة الأجل تصل حتى 30 عام كل ذلك من خلال رهن العقار أو الأرض وهذا التمويل له عدد من المميزات وهي

يتميز التمويل مقابل الرهن العقاري من بنك البلاد بأنه تمويل لا يتعارض مع تعاليم الإسلام بالمملكة العربية السعودية

هذا التمويل الميسر يتميز بالانتهاء من الإجراءات اللازمة في أقل وقت ممكن

يستطيع المتقدم أن يحصل على التمويل وسداده على 25 سنه ويمكن أن تطل حتى 30 عام

يستطيع العميل المتقدم الحصول على تمويل تصل قيمة إلى 5 مليون ريال سعودي

ويستطيع العميل المتقدم السداد المبكر للتمويل في أى وقت

شروط التمويل برهن العقار من بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

أتاح بنك البلاد الحصول على سيولة مالية أكبر من خلال رهن العقار وهذا التمويل اتيح للعملاء المتوافر لديهم شروط الحصول على هذا التمويل وهي

التمويل برهن العقار من بنك البلاد بالمملكة متاح للعملاء السعوديين

يشترط للتقديم على التمويل برهن العقار أن يكون للمتقدم حساب بنكي جاري لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عام

يشترط للحصول على تلك التمويل أن يكون المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 3000

مستندات الحصول على التمويل من بنك البلاد

لكي يتمكن المتقدم من الحصول على التمويل برهن العقاري لدى بنك البلاد لابد أن يقدم مجموعة من المستندات وهي