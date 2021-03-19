بالتقسيط على 30 سنه وبراتب 3000 ريال احصل على تمويلك من بنك البلاد

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بالتقسيط على 30 سنه تستطيع الحصول على تمويلك من بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية فإذا كنت في حاجة للحصول على قرض وسيولة اكتر والحصول على فترة سداد طويلة تصل إلى 30 عام فيقدم الآن بنك البلاد تمويل الأسهم بضمان العقار وهو قرض يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية
بالتقسيط على 30 سنه تمويلك من بنك البلاد
يوفر الآن بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية إمكانية الحصول على سيولة مالية أكبر وسداد تلك التمويل على فترة زمنية طويلة الأجل تصل حتى 30 عام كل ذلك من خلال رهن العقار أو الأرض وهذا التمويل له عدد من المميزات وهي
- يتميز التمويل مقابل الرهن العقاري من بنك البلاد بأنه تمويل لا يتعارض مع تعاليم الإسلام بالمملكة العربية السعودية
- هذا التمويل الميسر يتميز بالانتهاء من الإجراءات اللازمة في أقل وقت ممكن
- يستطيع المتقدم أن يحصل على التمويل وسداده على 25 سنه ويمكن أن تطل حتى 30 عام
- يستطيع العميل المتقدم الحصول على تمويل تصل قيمة إلى 5 مليون ريال سعودي
- ويستطيع العميل المتقدم السداد المبكر للتمويل في أى وقت
شروط التمويل برهن العقار من بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية
أتاح بنك البلاد الحصول على سيولة مالية أكبر من خلال رهن العقار وهذا التمويل اتيح للعملاء المتوافر لديهم شروط الحصول على هذا التمويل وهي
- التمويل برهن العقار من بنك البلاد بالمملكة متاح للعملاء السعوديين
- يشترط للتقديم على التمويل برهن العقار أن يكون للمتقدم حساب بنكي جاري لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية
- يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عام
- يشترط للحصول على تلك التمويل أن يكون المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 3000
مستندات الحصول على التمويل من بنك البلاد
لكي يتمكن المتقدم من الحصول على التمويل برهن العقاري لدى بنك البلاد لابد أن يقدم مجموعة من المستندات وهي
- تقديم الهوية الوطنية
- تقديم نسخة من الصك
- ملئ نموذج يوضح التزامات العميل
- تحويل الراتب لدى بنك البلاد
- وللحصول على المزيد من المعلومات يتم الدخول على رابط التمويل برهن العقار من بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية
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