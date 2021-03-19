نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل الدخول إلى نظام نور برقم الهوية 1442 لمعرفة نتائج الطلاب noor في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعلن لكم عن طريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية 1442 والذي يبحث عنه الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، وذلك مع اقتراب الإعلان عن النتائج في مختلف المراحل الدراسية، وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن بدء استقبال طلبات التسجيل عبر نظام نور التعليمي للعام الدراسي المقبل، وتعتبر هذه المرحلة هي المرحلة الثانية من مراحل طلبات التقديم الخاص بالطلاب الجدد على الرابط الخاص لمنصة نور التعليمية، وضمت هذه المرحلة عدة فئات مختلفة من الراغبين في تقديم طلبات التسجيل.

التسجيل في نظام نور برقم الهوية



كانت وزارة التربية قد أعلنت عن انتهاء التسجيل ضمن المرحلة الأولى التي تم الإعلان عنها، كما تم الإعلان عن بدء استقبال طلبات التسجيل في المرحلة الثانية، وتضم هذه المرحلة عدة فئات، هم كالتالي:

الطلاب أصحاب الجنسية السعودية.

الطلاب من أمهات سعوديات، وآباء من جنسيات أخرى.

وذلك في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة لتحفيظ القران الكريم، والتي لا تحتاج إلى إجراء مفاضلة.

ومن الجدير ذكره أن عملية التسجيل على رابط نظام نور التعليمي يتم من خلال ولى الأمر، ولكن هناك عدة فئات يجب أن يقدمها مدير المدرسة أو قائدها، وتلك الفئات هي كالتالي:

الطلاب الذين لا يوجد لهم أولياء أمور قادرين على التسجيل.

الطالب من أب غير سعودي وأم سعودية.

الطلاب أصحاب الجنسيات الأخرى الغير سعوديين.

الطلاب الحاصلين على هويات وطنية.

الطلاب الذين لم يتجاوزوا سن الحادية عشر.

طلاب مدارس التربية الخاصة.

خطوات التسجيل عبر نظام نور

ويشهد الموقع الخاص بنظام نور إقبال كبير من قبل الأهالي الذين يريدون التسجيل لأبنائهم في العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى الطلاب الذين يرغبون في معرفة نتائجهم والتي سوف تعلن خلال الفترة المقبلة، ويمكن التسجيل على رابط نظام نور من خلال إتباع الطريقة التالية:

الدخول على موقع نظام نور المركزي

اضغط على رابط ولي الأمر.

ادخل اسمك والرقم السر.

أدخل رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

اختر أيقونة تسجيل طالب مستجد.

أدخل كافة البيانات، مثل صلة القرابة، تاريخ ميلاد الطفل، حدد الصف.

نظام نور المركزي

وكان عدد كبير من أولياء الأمور قد قاموا بتسجيل بياناتهم من خلال نظام نور وذلك من أجل التسجيل لأبناءهم في السنة الأولى لهم بالمدارس السعودية، في العام الدراسي الجديد، كما من المتوقع أن يشتد الإقبال على الموقع الإلكتروني خلال الفترة المقبلة تزامناً مع بدء الإعلان عن النتائج.